CHP'li Salıcı: Trump'ın tweet'lerinden en çok Türkiye etkilendi (2)

CHP İZMİR ÖRGÜTÜ ÖN SEÇİM İSTEDİ

CHP tarafından İzmir\'de düzenlenen bölge toplantılarının basına kapalı bölümünde, partililerin görüşleri alındı. Yerel seçimlere dair fikirlerin paylaşıldığı toplantıda, CHP\'lilerin çoğunun, ön seçim istediği öğrenildi. CHP Genel Merkezi\'nce hazırlanan anketin, partililer tarafından doldurulması istendi. Ankette, CHP\'nin belediye başkan adaylarının belirlenmesine yönelik hangi yönetimin tercih edilmesi gerektiği partililere soruldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı\'nın katılımıyla gerçekleştirilen \'Ege Bölgesi Örgüt Toplantısı\'nın basına kapalı bölümünde; milletvekilleri, belediye başkanları ve Parti Meclisi (PM) üyelerinin görüşleri alındı. Toplantıda, partililerin yerel seçimlere dair görüşlerini aktardıkları öğrenildi. CHP\'lilerin büyük bölümünün, ön seçim yapılması konusunda ısrarcı oldukları belirtildi.

Kurultay tartışmalarına katılan ve CHP\'nin 24 Haziran\'da yapılan cumhurbaşkanı seçimindeki adayı Muharrem İnce\'yi desteleyerek, değişim için imza veren CHP İzmir İl eski Başkanı Asuman Ali Güven\'in, yıllarca parti içinde emek verdiğini ancak bir yere gelemediğini söylediği ileri sürüldü.

Toplantıda, CHP Genel Merkezi\'nce hazırlanan ve 4 sorunun yer aldığı anket de partililere dağıtıldı. \'CHP örgütü durum değerlendirme anketi\' başlıklı metinde, \'Temsil ettiğiniz il- ilçe örüğündeki üyeler birbiri ile uyumlu çalışabiliyor mu?\', \'Temsil ettiğim il- ilçe örgütündeki iç çekişmeler nedeniyle başarılı olamıyoruz?\', \'Sizce adayları hangi yöntemlerle belirlersek seçimlerde daha başarılı sonuçlar alır?\' soruları yer aldı.



Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI