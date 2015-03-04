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Politika

CHP'li Şafak Pavey vekilliğe veda ediyor

'Nöbet olarak nitelendirdiğim konumumu artık devretmem gerektiği kanaatindeyim'

04 Mart 2015 16:58

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, Türkiye'nin geleceğine dair mücadelesini parlamento dışında sürdürmek istediğini belirtterek milletvekilliğine veda ettiğini açıkladı.   

Pavey, Birgün gazetesinde yayımlanan mesajında, milletvekilliğine neden veda ettiğini "Nöbet olarak nitelendirdiğim konumumu artık devretmem gerektiği kanaatindeyim" sözleriyle açıkladı.

Pavey'in mesajının tam metni şöyle:

"Siyasete başladığım gün seçmenimize, siyaseti bir kariyer olarak sürdürmeyeceğimi açıklamıştım. Sorumluluklarımı en yüksek enerji ve çaba ile yerine getirmeye çalıştım. Umarım üstlendiğim bu görevde eksik kalmamışımdır. Nöbet olarak nitelendirdiğim konumumu artık devretmem gerektiği kanaatindeyim. Umuyorum ki yeni seçim dönemine girerken gelen arkadaşlarım çok daha büyük bir sinerji yaratacaklardır ve bize güvenen seçmenlerimizin beklentilerini en iyi şekilde yerine getireceklerdir. Her şeyden önce bana bu fırsatı veren ve büyük bir tecrübe kazanmama yol açan Genel Başkanımıza, yol arkadaşlarıma ve partime teşekkür etmek istiyorum. Aynı mücadeleye ve ideallerimi kovalamaya milletvekili olmadan devam etmeye kararlıyım. Çünkü bu, Türkiye’nin geleceğinin mücadelesidir ve ben de her zaman ülkemin geleceği için verilen mücadelenin bir parçasıyım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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