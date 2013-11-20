T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li Rıza Türmen: Cemil Çiçek'e, 'Anayasayı bitirme rolü verildi'

CHP'li Rıza Türmen, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in 3 milyon lira olarak açıkladığı komisyon harcamasına “ Madem öyle; bu parayı çöpe atma' dedi

20 Kasım 2013 19:15

Hülya Karabağlı/ ANAKRA

CHP, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in başkanlıktan çekilmesinden sonra masadan kalkan AKP’ye yönelik  eleştirilerini sürdürüyor. Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun üyeleri Atilla Kart ve Rıza Türmen düzenledikleri ortak basın toplantısında Çiçek’e yüklendi. Türmen,” Bu tiyatroda Meclis başkanına  bir rol verilmiş. Bu, komisyonu bitirme rolüdür” dedi. Kart da, AKP’nin tüm hesabını anayasa yapmama üzerine kurduğunu söyledi ve "MHP ile BDP aynı masada 2-3 aydan fazla birbirlerine tahammül edemezler. Masa dağılır hesabındaydılar.  Bu hesapları tutmadı. Meclis başkanı  üzerinden masadan kalktılar” dedi. Türmen, "AKP, Anayasa yapımından tek taraflı vazgeçmiştir” dedi. AKP’nin bu tavrının komisyonun feshi anlamına gelmediğini vurgulayan Türmen,  dört siyasi partinin protokol hükümlerinin geçerliğini koruduğunu anlattı. Mazeretsiz üç toplantıya üst üste gelmemenin 'çekilme’ anlamına geleceğine dikkat çeken Türmen,  “AKP henüz çekilmiş  değildir” dedi.

 

'3 milyon lirayı çöpe atma'

 

Rıza Türmen, TBMM Başkanı Çiçek’in iki yıllık süreçte komisyon için 3 milyon lira harcandığına  ilişkin açıklamasına, “O zaman bu parayı çöpe  atma” diye yanıtladı.  Atilla Kart, CHP’nin  komisyonda tahsis edilmesine  rağmen eksik   danışman ve  uzmanla çalıştığına dikkat çekti ve “Biz, eksik bir kado ile çalıştık.  Ama AKP,  uzman ve danışman anlamında verilen kadroyu doldurdu” dedi.

 

'AKP, 82 Anayasasına meşruiyet  kazandırdı'

 

AKP’nin masadan kalkmasını Rıza Türmen, "1982 Anayasasına meşruiyet kazandırdı  AKP” diye yorumladı ve  bu tutum yüzünden "Türkiye’de  anayasa sadece asker ve bürokratlar tarafından yapılır denecek" dedi.


'Bu halk AKP’ye hesap sormayacak mı?' 

 

Türmen,  iki yıl önce toplumun her kesimine ve halka  Anayasa yapma sözü verdiklerini hatırlattı ve "Şimdi bu halk  AKP’ye hesap sormayacak mı?  Niye masadan kalktın demeyecek mi” dedi.

 

Kart: AKP 60 civarında maddeyi  kilitledi

 

İki yıllık çalışmanın tablosunu çizen Atilla Kart’ın  verdiği bilgilere göre,  Mayıs 2012’den bu yana devam eden taslak yazımı çalışmalarında 4 siyasi grubun mutabık kaldığı madde sayısı 60. Temel Hak ve Özgürlüklerde 43, Yasama’da 5, İdare ve Kamu Hizmetlerinde 1, Yargı’da 9, Başlangıç ve Genel Hükümlerde ise 2 maddede mutabakat sağlandı. 4 Partinin de şerh koyduğu madde sayısı 17. Hiç mutabakat olmayan madde sayısı 8. 25 maddede mutabakat sağlanmasında ciddi zorluklar var. 3 Partinin mutabakatı olan maddelerin sayısı 27. Bu bölümde sadece AKP’nin şerhi olan madde sayısı 19. 3 Partinin önerdiği madde sayısı 23, 20 maddede AKP yok. Başkanlık Modeli de değerlendirildiğinde  AKP’nin  kilitlediği madde  sayısı 60.

 

MHP ve BDP birbirine tahammül  edemez

 

“Komisyon çalışmaları , AKP’nin  öngördüğü ya da amaçladığı seyir içinde gelişmemiştir” diyen  Kart, “ AKP, Komisyonun kurulması aşamasında ;  “Nasıl olsa CHP demokrasi konusunda gerekli açılımı yapamaz, kendi bünyesinde sorunlar yaşar; MHP ile BDP de aynı masada birbirlerine 2-3 aydan fazla tahammül edemez.  Böylece masa dağılır’ beklentisi içindeydi” dedi.

 

Çiçek’in sonlandırma yetkisi yok

 

Kart’ın  değerlendirmesi  şöyle. Esasen, bu Komisyonu kuran irade Meclis Başkanına ait  değildir. Bu komisyonu 4 siyasi parti grubu kurmuştur. Siyasi parti gruplarını 3’er Milletvekili temsil etmektedir. Komisyondaki hiçbir kararın alınmasında Meclis Başkanının oylamaya katılması söz konusu değildir. Hiçbir karara katılma yetkisi olmayan , sadece  temsil anlamında ve destek hizmetleri anlamında görev ve sorumluluğu olan Meclis Başkanının Komisyonu sonlandırma yetkisi ve iradesi söz konusu olamaz. AKP sözcülerinin aksi yöndeki ifade ve iddiaları, hukuki anlamda  ciddiye alınır nitelikte değildir.

ETİKETLER

chprıza türmencemil çiçek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24