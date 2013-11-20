CHP'li Rıza Türmen: Cemil Çiçek'e, 'Anayasayı bitirme rolü verildi'

Hülya Karabağlı/ ANAKRA

CHP, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in başkanlıktan çekilmesinden sonra masadan kalkan AKP’ye yönelik eleştirilerini sürdürüyor. Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun üyeleri Atilla Kart ve Rıza Türmen düzenledikleri ortak basın toplantısında Çiçek’e yüklendi. Türmen,” Bu tiyatroda Meclis başkanına bir rol verilmiş. Bu, komisyonu bitirme rolüdür” dedi. Kart da, AKP’nin tüm hesabını anayasa yapmama üzerine kurduğunu söyledi ve "MHP ile BDP aynı masada 2-3 aydan fazla birbirlerine tahammül edemezler. Masa dağılır hesabındaydılar. Bu hesapları tutmadı. Meclis başkanı üzerinden masadan kalktılar” dedi. Türmen, "AKP, Anayasa yapımından tek taraflı vazgeçmiştir” dedi. AKP’nin bu tavrının komisyonun feshi anlamına gelmediğini vurgulayan Türmen, dört siyasi partinin protokol hükümlerinin geçerliğini koruduğunu anlattı. Mazeretsiz üç toplantıya üst üste gelmemenin 'çekilme’ anlamına geleceğine dikkat çeken Türmen, “AKP henüz çekilmiş değildir” dedi.

'3 milyon lirayı çöpe atma'

Rıza Türmen, TBMM Başkanı Çiçek’in iki yıllık süreçte komisyon için 3 milyon lira harcandığına ilişkin açıklamasına, “O zaman bu parayı çöpe atma” diye yanıtladı. Atilla Kart, CHP’nin komisyonda tahsis edilmesine rağmen eksik danışman ve uzmanla çalıştığına dikkat çekti ve “Biz, eksik bir kado ile çalıştık. Ama AKP, uzman ve danışman anlamında verilen kadroyu doldurdu” dedi.

'AKP, 82 Anayasasına meşruiyet kazandırdı'

AKP’nin masadan kalkmasını Rıza Türmen, "1982 Anayasasına meşruiyet kazandırdı AKP” diye yorumladı ve bu tutum yüzünden "Türkiye’de anayasa sadece asker ve bürokratlar tarafından yapılır denecek" dedi.



'Bu halk AKP’ye hesap sormayacak mı?'

Türmen, iki yıl önce toplumun her kesimine ve halka Anayasa yapma sözü verdiklerini hatırlattı ve "Şimdi bu halk AKP’ye hesap sormayacak mı? Niye masadan kalktın demeyecek mi” dedi.

Kart: AKP 60 civarında maddeyi kilitledi

İki yıllık çalışmanın tablosunu çizen Atilla Kart’ın verdiği bilgilere göre, Mayıs 2012’den bu yana devam eden taslak yazımı çalışmalarında 4 siyasi grubun mutabık kaldığı madde sayısı 60. Temel Hak ve Özgürlüklerde 43, Yasama’da 5, İdare ve Kamu Hizmetlerinde 1, Yargı’da 9, Başlangıç ve Genel Hükümlerde ise 2 maddede mutabakat sağlandı. 4 Partinin de şerh koyduğu madde sayısı 17. Hiç mutabakat olmayan madde sayısı 8. 25 maddede mutabakat sağlanmasında ciddi zorluklar var. 3 Partinin mutabakatı olan maddelerin sayısı 27. Bu bölümde sadece AKP’nin şerhi olan madde sayısı 19. 3 Partinin önerdiği madde sayısı 23, 20 maddede AKP yok. Başkanlık Modeli de değerlendirildiğinde AKP’nin kilitlediği madde sayısı 60.

MHP ve BDP birbirine tahammül edemez

“Komisyon çalışmaları , AKP’nin öngördüğü ya da amaçladığı seyir içinde gelişmemiştir” diyen Kart, “ AKP, Komisyonun kurulması aşamasında ; “Nasıl olsa CHP demokrasi konusunda gerekli açılımı yapamaz, kendi bünyesinde sorunlar yaşar; MHP ile BDP de aynı masada birbirlerine 2-3 aydan fazla tahammül edemez. Böylece masa dağılır’ beklentisi içindeydi” dedi.

Çiçek’in sonlandırma yetkisi yok

Kart’ın değerlendirmesi şöyle. Esasen, bu Komisyonu kuran irade Meclis Başkanına ait değildir. Bu komisyonu 4 siyasi parti grubu kurmuştur. Siyasi parti gruplarını 3’er Milletvekili temsil etmektedir. Komisyondaki hiçbir kararın alınmasında Meclis Başkanının oylamaya katılması söz konusu değildir. Hiçbir karara katılma yetkisi olmayan , sadece temsil anlamında ve destek hizmetleri anlamında görev ve sorumluluğu olan Meclis Başkanının Komisyonu sonlandırma yetkisi ve iradesi söz konusu olamaz. AKP sözcülerinin aksi yöndeki ifade ve iddiaları, hukuki anlamda ciddiye alınır nitelikte değildir.