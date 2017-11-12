CHP'li Purçu, okulu terk etmek zorunda kalan çocuklar için koştu

Elif DEMİRCİ/İZMİR, (DHA) - CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, 39\'uncu İstanbul Maratonu\'nda, okumak isteyip de okulu terk etmek zorunda kalan çocuklar için koştu.

Naylon çadırda doğup, büyüyen, elektrik olmadığı için gaz lambası ışığında ders çalışan, su yokluğunda camiden su taşıyan, ayakkabısı olmadığı için annesinin terliğiyle okula giden CHP\'li Purçu, bu yılki sloganı \'Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz\' olan 39\'uncu İstanbul Maratonu\'nda koştu. Aydın\'ın Söke ilçesinde, sadece 2 yatak konulabilen ve eskidiği için 3 ayda bir yenisi kurulan naylon çadırda doğan, tuvaletiyle banyosunun dışarıda olduğu, suyun camiden taşındığı Roman Mahallesi\'nde büyüyen Purçu, çadırda, mum ışığında, sokak lambası altında ders çalışıp, sepet örerek, ailesine destek oldu. Ayakkabısı olmadığı için annesinin terlikleriyle okula giden ve \'O çamurdan kurtulmam için okumam lazımdı\' diyen CHP\'li Purçu, üniversitede kamu yönetimi eğitimi alsa da kaymakam olamadı.

Mum ışığında ders çalıştığı yıllara inat Mersin\'de, öğrenciler için etüt merkezi açan ve Roman çocukların topladığı kargı ve sazların kadınlar tarafından örülerek, şemsiye, sepet ve gölgelik yapıldığı bir atölye kuran Purçu, bugün de 39\'uncu İstanbul Maratonu\'nda yine çocuklar için koştu. \'Çaresiz çocuklar için koştum\' diyen CHP\'li Purçu, \"Okumak isteyip de okulu terk etmek zorunda kalan özellikle kız çocukları için koştum. Fakir çocuklar, dezavantajlı çocuklar için koştum. Milletvekilliği döneminde, huzurla isteyerek, yaptığım en önemli iş buydu. İnsanları ancak eğitimle düzeltebilirsin. Onları eğitim desteği vererek, yüreklendirebiliriz. Bir çocuğun dünyasını değşitirirsek ne mutlu bize. O umutsuz çocukların umudu olacağız\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI