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Politika

CHP’li Purçu: AB’den Romanlar için 9 milyon Euroluk fon geldi; Roman mahallesine adım atan yok

"Romanlarda yüzde 96 oranında işsizlik var; yüzde 60'a yakınımız okul yüzü görmüyor"

05 Nisan 2016 23:29

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, “Romanların eğitimden barınmaya, dışlanmışlıktan ayrımcılığa ve ötekileştirmeye kadar sorunlarla boğuştuğunu” ifade ettikten sonra "Türkiye'ye Romanlar için AB'den 9 milyon avroluk fon geldi. Bakanlık bu fonu bir şirkete ihale ederek, bu çalışmayı yürütmesini istedi. Yaklaşık 6 aydan beri 9 milyon avroluk fonu kullanan şirket bu projeyi yürütmekte ama Roman mahallesine kimse adım atmış değil” dedi.

Türkiye’nin her tarafından gelen Roman federasyon ve dernek temsilcileriyle Meclis’te basın toplantısı düzenledi. 8 Nisan ‘Dünya Romanlar Günü’nün resmi gün sayılması için kanun teklifi vereceklerini söyleyen Purçu "hükümetten kalıcı bir çözüm  göremediklerini" belirtti.

Pruçu’nun açıklamaları şöyle:

"Türkiye'ye Romanlar için AB'den 9 milyon avroluk fon geldi. Bakanlık bu fonu bir şirkete ihale ederek, bu çalışmayı yürütmesini istedi. Yaklaşık 6 aydan beri 9 milyon avroluk fonu kullanan şirket bu projeyi yürütmekte ama Roman mahallesine kimse adım atmış değil. Bu fonun yüzde 90'ı açık ve net insan kaynaklarına, ulaşım ve toplantı giderlerine gitmekte. Yüzde 10'nun akibetini bilmiyoruz. Yani 9 milyon avroluk fonun, bir kuruşu dahi Roman derneklerine, fakirine, yoksuluna yansımayacak.

“Bizim çocuklarımız, gençlerimiz, annelerimiz, yaşlılarımız Somali'deki insanlar gibi yaşamakta. Türkiye'de maalesef halen çadırlarda yaşıyoruz. Romanlarda yüzde 96 oranında işsizlik var. Yüzde 60'a yakınımız okul yüzü görmüyor. Bu durumdaki bir insan yapısının Türkiye'ye yakışmadığını dönüşüyoruz. Bu bağlamda hiç kaybedecek vaktimiz yok, özellikle eğitim noktasında Romanların ciddi sorunları var, bu sorunların çözülmesi için hükümeti çalışmaya davet ediyoruz.”

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