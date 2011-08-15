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Politika

CHP'li Pavey'e pantolon vizesi çıktı

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, protez bacak kullanan CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in pantolon ile Genel Kurul’a girmesine izin verileceğini CHP yönetimine iletti.

15 Ağustos 2011 03:00

T24 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, protez bacak kullanan CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in pantolon ile Genel Kurul’a girmesine izin verileceğini CHP yönetimine iletti.


Geçirdiği kaza sonucu sol kol ve bacağını kaybeden Pavey, İçtüzük gereği Genel Kurul’a girerken etek giymek zorunda kalıyor.


Pavey’in protez bacağının görünmesinden rahatsızlık duyabileceğini düşünen iktidar milletvekilleri bir İçtüzük teklifi de hazırladı. Teklif, kadın milletvekillerinin Meclis çalışmalarına katılırken pantolon giymesi zorunluluğunu kaldırıyordu. Pavey bu gelişmeler üzerine protez bacak görüntüsünden rahatsız olmadığını, kendisi nedeniyle İçtüzük’te bir değişiklik yapılmasını istemediğini açıklamıştı.



Pavey: Tüzük değişmesin


Milliyet Gazetesi'nin haberine göre İçtüzük’teki değişikliğin zaman alacağını düşünen Çiçek, CHP grup başkanvekillerine “Şafak Hanım isterse pantolonla Genel Kurul’a girebilir. İçeri girerken kimse müdahale etmeyecek. Oturumu yöneten başkanvekilleri bu durumu görmezden gelecek” dedi.


Buna göre Meclis 1 Ekim’de çalışmaya başladıktan sonra Pavey isterse, İçtüzük değişikliğine gerek kalmadan Genel Kurul’a pantolon ile girebilecek. Yeni anayasa hazırlıklarına paralel olarak sürdürülecek olan TBMM içtüzük taslağı çalışmalarında, kadın milletvekillerinin pantolon giymesi konusu da masaya yatırılacak. Çiçek, kadın vekillere  “pantolon-ceket” formülüne sıcak bakıyor. Çiçek, kadın vekillerin koyu renk “pantolon-ceket veya etek ceket” giyme tercihinin kendilerine bırakılmasından yana.



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