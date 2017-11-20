CHP'li Öztürk Yılmaz: Zarrab normal bir vatandaş değilmiş

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, \"Rıza Zarrab TC kimliğine sahip normal bir vatandaş değilmiş. Ballı bir vatandaşmış. Ayrıcalıklı bir vatandaşmış. Çok önemli bir vatandaşmış. Bazı şeyleri söylemesinden korkulan bir vatandaşmış meğer. Bunu görüyoruz\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz TBMM\'nde basın açıklaması düzenledi. Konuşmasında, \"İçerideki politikada uygulanan dil, üslup ve yaklaşımın dış politikada kullanıldığını görüyoruz\" diyen Yılmaz, \"Şimdi amaç şu. Gerek içeride gerek dışarıda hedef 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yüzde 50 artı bir. Bütün söylemler içeride buna dönük ve maalesef dışarıda 2019 hedefi ve yüzde 50 artı bir gerçeği dikkate alınarak siyaset yürütülüyor. 2019 hedefinde dikkat ederseniz şöyle bir algı yaratılıyor, \'hedef Türkiye, hedef Türk milleti, bunu koruyabilecek tek kişide Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla Türkiye\'ye dönük bir saldırı, bütün dünya Türkiye\'ye dönük bir saldırı içerisinde ve Sayın Cumhurbaşkanını güçlendirin, 2019\'da onu tekrar bu göreve getirin ve bu saldırılardan kurtulun\'. Amaç bu. Hiç kimse gerçeği saklamasın. Gerçek bu. Bütün siyasetin özü bu\" dedi.

\"ZARRAB BALLI BİR VATANDAŞMIŞ\"

ABD\'de 27 Kasım günü duruşması başlayacak olan İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab ile ilgili yöneltilen soruya ise Öztürk, şöyle cevap verdi:

\"Zarrab bir vatandaş. Normalde baktığınızda bir vatandaş. \'Amerika da itirafçı olsa ne olur, olmasa ne olur\' gibi düşünmemiz gerekmez mi, eğer korkacağımız bir şey yoksa. Tedirginlik duyacağımız bir şey yoksa bir vatandaş. Niye bu tedirginliği duyuyoruz biz. Yani bize açıklanmayan, bizim bilmediğimiz bir korku gerektirecek bir şey mi var. Zarrab dışarıda suç işlemiş olabilecek insanlardan birisi olarak görülüyor, nedir bu. Bütün açıklamalar bakanlar, başbakan, cumhurbaşkanı bunla ilgileniyor, nedir? Acaba bizden saklanan bir gerçekliğin ifşa edilmesinde mi korkuluyor. Biz bilemiyoruz. Ama şunu söyleyelim. Bu normal bir vatandaş değilmiş. Rıza Zarrab TC kimliğine sahip normal bir vatandaş değilmiş. Ballı bir vatandaşmış. Ayrıcalıklı bir vatandaşmış. Çok önemli bir vatandaşmış. Bazı şeyleri söylemesinden korkulan bir vatandaşmış meğer. Bunu görüyoruz.\"

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