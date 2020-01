CHP'li Öztürk Yılmaz: Kerkük'teki PKK varlığı çok ciddi

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Irak askerinin Kerkük\'e girmesine ilişkin \"Çok ciddi Kerkük\'teki PKK varlığı. Çünkü özellikle görevden alınan valinin PKK ile yakınlığı biliniyor. Orada şu anda PKK\'nın ciddi kuvvetinin olduğunu biliyoruz. PKK şu an Kerkük\' te önemli şekilde mevcudiyet gösteriyor. En büyük tehlike, bölge bundan sonra bölünebilir.\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımıcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztürk Yılmaz, Irak ordusu tarafından başlatılan Kerkük Operasyonuna ilişkin Öztürk Yılmaz şu değerlendirmede bulundu: \"Kerkük yapısı itibariyle ne Bölgesel Kürt Yönetimine (IBKY) ne de Bağdat\'a bağlı olacak bir yapıya girmemesi gerekiyor. Kerkük\'ün özel bir statüde olması lazım. Irak Anayasası da bunu izin vermektedir. Kerkük \'ü Bölgesel Kürt Yönetimine bağladığınız anda bugünkü sorunlar çıkıyor, alıp Bağdat\'a bağladığınız anda da başka sorunlar çıkıyor. Üç etnik grup, Türkmenler, Araplar ve Kürtlerin eşit oranda temsiliyle yeni bibr düzenlemeye gidip vilayet meclisini ve valiliği ona göre düzenlemek gerekir. Şu andaki gelişmeler umarız Irak\'ta bir iç savaşa dönük adımlar olmaz. Kerkük diğer vilayetlere benzemez. O nedenle burada son bir ay içinde Kerkük\'e kaydırılan PKK terör örgütü unsurlarının istikrarsızlaştırıcı adımlar atmasını doğru bulmadık. Bu unsurlar kentte olduğu sürece kentte iç savaş tetiklenebilir. Görevden alınan Kerkük Valisinin halkı kendi devletine karşı ayaklanmaya çağırması da başka bir garabettir. Tansiyonun düşürülmesi ve görevden alınan valilin provokasyonlarına son verilmesi ve adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz. IBKY, Bağdat yönetimyile diyalogla sorunlarını çözmelidir. Eğer bu böyle devam ederse Irak konusu bölgeyi içine alacak bir şekilde ve Suriyeleşebilecek bir yöne doğru gidiyor. ABD, Rusya, Türkiye ve İran\'ın bu çatışmanın içinde olması bölgede çok kanlı bir savaşın olacağını ve kazananın da olmayacağını belirtmek isteriz. Aksi takdirde bir iç savaş ve ağır yansımalaryıla karşı karşıya kalacak bölge. Biz iç savaş istemiyoruz. Irak\' ta yeniden Suriye tipi bir savaşın başlamasını istemiyoruz.\"

Kerkük\'te PKK varlığının ne seviyede olduğunun sorulması üzerine Öztürk Yılmaz şöyle konuştu: \"Siz bir hükümet yetkilisinin bu konularla ilgili açıklama yaptığını görüyor musunuz? Bölgede deprem niteliğinde açıklama olay oluyor ve hükumetten ses çıkmıyor. Bölgemizde olan bu konularla ilgili hükumet yok. Çok ciddi Kerkük\'teki PKK varlığı. Çünkü özellikle görevden alınan valinin PKK ile yakınlığı biliniyor. Orada şu anda PKK\'nın ciddi kuvvetinin olduğunu biliyoruz. PKK şu an Kerkük\' te önemli şekilde mevcudiyet gösteriyor. Bunun bölgedeki unsurlara o bölgeyi şantaj olarak kullanmak istediğini biliyoruz. En büyük tehlike, bölge bundan sonra bölünebilir.\"

\"VİZE KİRİZİNDEN ETKİLENEN HASTALAR İÇİN TEMSİLCİLİĞİMİZ VASITASIYLA GİRİŞİMLER YAPILDI\"

Öztürk Yılmaz, CHP\'nin vize krizinden etkilenen hastalar için bir girişimde bulunduğunun anımsatılması üzerine şöyle dedi: \"Biz en az ayda bir iki defa görüşebilecek, iki ülke yetkililerinden oluşacak bir ortak komisyon oluşturulmasını düşünüyoruz. Biz hem vize hem de diğer konuların iki taraftan müteşekkil heyet tarafından görüşülmesini öneriyoruz. Bazı hastalarımız vize krizinde etkileniyordu. Bizim temsilciğimiz vasıtasıyla girişimler yapıldı. Olumlu neticeler alınacağı yönünde bize ifadelerde bulunuldu. Umuyoruz bu vize konusu bir an evvel aşılır. Çünkü bu bütün Türkleri cezalandıran noktaya geldi. Toplam bir ülkenin vizeden mahrum edilmesini asla kabul edemeyiz. Hiç yoktan bir şey yapma gayretidir.\"