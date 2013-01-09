CHP'li Öztürk: Nimet Baş, Tansu Çiller'i koruyor mu, notu neden gönderdi?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara



CHP’nin Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Üyesi Ali Rıza Öztürk, Tansu Çiller’in, “özel örgüt” sorusuna yanıt vermemesine ilişkin bilgi notu gönderdiğini söylediği Nimet Baş’a, “Çiller’i koruyor mu? Niye koruyor? Böyle bir not gönderdi mi? Göndermedi mi? Çıkıp açıkça söylesin” diye seslendi.

Nimet Baş’ın darbelerin sadece Genelkurmay Başkanı yanıyla ilgilendiğini söyleyen Öztürk, "Darbelerin torpillisi torpilsizi var. Eğer, iktidara karşı bir eylemse o darbe olarak kabul ediliyor. Komisyon, iktidara karşı olmadığı için 12 Mart ve 1980 darbesiyle ilgilenmemiştir" dedi. Öztürk, Nimet Baş’ın, "Çiller Özel Örgütü" sorularına yanıt vermemesi konusunda Tansu Çiller’e, bilgi notu gönderip göndermediğinin yanıtını en kısa sürede kamuoyuna açıklamasını beklediklerine dikkat çekti.



MİT, ilk seferde raporu neden göndermedi?



CHP’nin komisyon üyeleri Ali Rıza Öztürk, Mehmet Şeker ve Ahmet Toptaş, düzenledikleri basın toplantısında 12 Eylül idamlarına ilişkin kanunların yürürlükten kaldırılması ve “Çiller Özel Örgütü” konusunda açıklamada bulundu.

CHP’li Öztürk, "Çiller Özel Örgütü’nün de içinde bulunduğu MİT’in Susurluk raporunun, dönemin başbakanı Necmettin Erbakan’ın talimatıyla hazırlandığına dikkat çekti. Söz konusu raporun MİT’ten ikinci kez tarih ve sıra numarası verildikten sonra gönderilmesinin anlamlı olduğuna dikkat çeken Öztürk, “MİT neden ilk talep edildiğinde yok demiştir. Neden komisyon başkanı MİT’in bu tutumunu araştırmamıştır. Asıl sorgulanması gereken konu MİT’in bu tutumudur" dedi..



Şeker: Baş’ın böyle bir not göndermesi saygısızlıktır



CHP’li Şeker de, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın MİT'e yazı yazdığını, “Çiller Özel Örgütü diye bir örgüt var, bununla ve Susurluk ile ilgili araştırma yapılsın'' talimatı verdiğine dikkat çekti. Şeker, MİT’in 227 sayfalık rapor hazırladığını ve bunun komisyona gönderildiğini söyledi. Şeker, evinde dinledikleri Çiller’in kendilerine verdiği ifadeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çiller, o gün bu raporda yer alan bazı şeyleri kabul etti. Örneğin İsrail'de MOSSAD ile görüşmesini kabul etti, 'Bana bu konuda PKK ile ilgili bilgi vereceklerdi' dedi. Sayın Baş'ın, böyle bir not göndermesi komisyona ve bizlere karşı saygısızlıktır. Çiller'e bu soruları sorarken, Türkiye'nin bir dönemine ışık tutulması, faili meçhullerin ortaya çıkarılması amacıyla bu soruları sorduk. Yoksa Sayın Çiller'i itham edip, küçük düşürmek için sormadık. Bu soruların arkasındayız. Bu rapor, tamamen MİT'in yazdığı rapordur, bu rapor doğrultusunda sorular sorduk. Vicdanen bu konuda rahatız. Sayın Baş ile görüştüm, 'Ben öyle bir şey demedim' diyor. Bunları kafamızdan uydurmuyoruz, evde yazmadık. MİT'in yazdığı, komisyonda bulunan 227 sayfalık rapor. Hatta en son gönderdiği bir rapor daha var, onu da sizlerle paylaşacağız. Bunlar çok ciddi bilgiler."