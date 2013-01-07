Nimet Baş, Tansu Çiller'e not gönderdi mi?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, Meclis Darbe Komisyonu Başkanı Nimet Baş’ın, “Çiller özel örgütü” sorularına yanıt vermemesini söylediğini anlatan eski başbakanlardan Tansu Çiller’e, “Sayın Çiller iddialarını ispatlamakla mükelleftir. Nimet Baş’ın kendisine bir not gönderdiğini iddia ediyorsa bu notu bizlere göstermek durumundadır” dedi.

Şeker, Tansu Çiller’in Milliyet gazetesine verdiği söyleşi de Nimet Baş’la geçen iddiayı gündeme taşıdı ve yazılı bir açıklama yaptı.

Şeker şunları söyledi:

‘Çiller bu notu bize göstermek zorunda’

“Sayın Çiller iddialarını ispatlamakla mükelleftir. Nimet Baş’ın kendisine bir not gönderdiğini iddia ediyorsa bu notu bizlere göstermek durumundadır. Tansu Hanım benim bu raporla ilgili soru sorduğum sırada Komisyon Başkanı’nın kendisine ‘cevap vermeyin bunlar mesnetsiz iddialar’ yazılı olan bir not gönderdiğini iddia ediyor.

Ben bu iddiayı Sayın Baş’a sordum kendisi ‘Çiller’e benim soru sorduğum esnada, bu içerikte kesinlikle bir not göndermediğini, gönderdiği bir not olduğunu, ancak bu notun benim soru sorduğum esnada değil başka bir anda ve içeriğinin de genel olarak sorulara cevap verip vermemekle ilgili usulü içerdiğini’ söylüyor. Bu aşamadan sonra Sayın Çiller’in bu notu kamuoyuyla da paylaşması gerekir. Başbakanlık yapmış, tecrübeleri olan bir kişinin böylesine önemli bir notu saklamış olması gerekir. Aksi halde iddiası mesnetsiz kalacaktır.’

Söz konusu notun doğruluğu ve kamuoyuyla paylaşılması durumunda Komisyon Başkanı’nın tarafsızlığının ve komisyonun amaçlarını sahiplenme derecesinin sorgulanacağını söyleyen Şeker “Eğer Sayın Çiller bahsettiği notun varlığını ve doğruluğunu paylaşırsa, o zaman da Nimet Baş’ın tarafsızlığının sorgulanması gerekir. Neticede dönemin Başbakanı tarafından talep edilen ve MİT tarafından hazırlanan, varlığı tartışmaya açık olmayan, ciddi bilgiler içeren bir rapordan bahsediyoruz. Sayın Baş eğer imkân varken bunların açıklığa kavuşturulmasını engellemişse, Komisyon’un çalışmaları Komisyon Başkanı eliyle baltalanmış demektir” .

Çiller ne demişti?

TBMM Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu Başkanı Nimet Baş’ın kendisine “Bu iddialara cevap vermeyin” dediğini aktaran Çiller, “Ben Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu üyelerini kabul ettiğim zaman da bu iddialara benzer sorular bana yöneltildi. Sanıyorum Mehmet Şeker Bey sordu. Bu soru bana yöneltilince Komisyon Başkanı Sayın Nimet Baş orada bana bir not göndererek ‘Cevap vermeyin bunlar mesnetsiz iddialar’ dedi. Anlaşılıyor ki Sayın Nimet Baş da Sönmez Köksal’ın belirttiği gibi gazete haberlerine dayalı bu raporun mesnetsiz ve saçma iddialar taşıdığı sonucuna varmıştı ve kaale almamamı istiyordu” dedi.