CHP'li Öztunç: Yerel seçim stratejisi cuma günü belirlenecek

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- CHP Pati Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, cuma günü yapılacak parti meclisi toplantısında partisinin yerel seçim stratejisinin belirleneceğini söyledi.

CHP Milletvekili Ali Öztunç, Parti Meclis Üyesi ve İzmir Milletvekili Sevda Ertan Kılıç ile Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Kahramanmaraş\'ta parti binasında basın toplantısı düzenledi. 2 gündür kentte olduklarını belirten milletvekilleri, dolardaki yükseliş ve Türkiye ekonomisiyle ilgili CHP olarak hazırladıkları çözüm önerilerini sivil toplum kuruluşlarıyla paylaştıklarını ve olumlu yanıt aldıklarını söyledi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan milletvekillerinden Ali Öztunç, 9 Eylül\'de yapılan il başkanları toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \"İYİ Parti var, HDP var, SP var. Bir araya gelinebilir, tek aday çıkarılabilir\" şeklinde bir beyanda bulunduğuna daire haberlerin olduğu hatırlatılarak, ittifak konusunda bir çalışma yapılıp yapılmadığı sorusu üzerine şunları söyledi:

\"Geçtiğimiz hafta yerel seçim stratejilerine ilişkin ilk toplantımızı yaptık. MYK da yapıldı. Cuma günü de yerel seçim stratejimiz belli olacak parti meclisimizde. Biz Ak Parti gibi değiliz, bizde demokrasi var, bizim partimizde yetkili kurullar çalışırlar. Yani parti meclisi laf ola beri gele diye değildir. Parti meclisinde konuşulur, tartışılır, oylanır, ona göre karar alınır ve bunu bu Cuma günü sağlayacağız. İttifak konusunda şu anda bir şey söylemem doğru olmaz, partimizin yönetimi var, parti meclisimiz var. Orada konuşulup tartışılır, ona göre bir karar alınır.\"

ŞENGÜL: GENEL BAŞKANIMIZ BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİ

Aynı soruya CHP İl Başkanı Esat Şengül ise şöyle yanıt verdi:

\"İl başkanları toplantısında genel başkanımız böyle bir şey söylemedi. Hangi basın mensubu dışarıya nasıl yansıttı, bilmiyorum, aksine ittifak yok arkadaşlar. Parti meclisi, meclis üyelerimiz ne karar alır onu bilemeyiz ama onların aldığı karara tabi oluruz. Ama genel başkanımızın il başkanlarına hitaben konuşması da net, ittifak yok. Ancak herkes kendi yerelinde bu ittifakları gayri resmi yapabilir\" diye konuştu.

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