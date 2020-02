CHP'li Öztrak: Şu anda ittifak bizim gündemimizde yok

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, \'\'Lütfen, öküzün altında buzağı aramayın. Genel Başkanımız da açıklıyor ben de açıklıyorum. Söylediğimiz bir şey var; Şu anda ittifak bizim gündemimizde yok. Biz tabanda mutabakatı sağlayacak, sevilen ve hizmet yapabilecek adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız\'\' dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sürdüğü saatlerde, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak ilk olarak dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın partisinin Kızılcahamam Kampı\'nın değerlendirme toplantısının kapanışında İsmet İnönü ile ilgili sözlerini hatırlatarak, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin 2\'nci Cumhurbaşkanı Sayın İsmet İnönü üzerinden ülkenin gerçek gündemini karartmaya çaba göstermiş. Sayın İsmet İnönü İstiklal Savaşı\'mızın kahramanıdır, Lozan antlaşmasının büyük diplomatıdır. Türkiye\'ye çok partili demokratik yaşamı getiren büyük bir devlet adamıdır. Ülkemizi 2\'nci Dünya Savaşı yangınından uzak tutan büyük bir siyaset insanıdır. Bu özellikleriyle de bu ülkenin tarihindeki yerini almıştır. 1973 yılında hakkın rahmetine yürümüş, ölümünün üzerinden 45 yıl geçmiş şimdi Sayın İsmet İnönü\'nün bir Amerika ziyaretinde elindeki 2 bayraktan birini karartmak suretiyle bu durumu istismar ederek ucuz şark kurnazlığına başvurmak belki AK Parti Genel Başkanı\'na yakışır ancak bu Cumhurbaşkanlığı makamını işgal edilen Cumhurbaşkanlığına makamına yakışmaz\'\' dedi.

\'KENDİSİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ\'

\'\'CHP bu ülkenin kurucusu ve kurtarıcısı olan Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurduğu ülkemizin en köklü partisidir\'\' diyen Öztrak sözlerine şöyle devam etti:

\'\'Bizim 6 okumuzun biri emperyalizme en büyük mağlubiyetlerden birini yaşatmış Atatürk\'ün milliyetçiliğini ifade eder. Yurtseverlik bizim genlerimizde mevcuttur. Yerli ve milli kisvesi altında yürütülen her türlü oyuna gereken tepkiyi göstereceğimizden milletimizin hiçbir endişesi olmamalıdır. AKP Genel Başkanı 8 şehidin sorumlusu olarak partimizi göstermiştir. Bizim bölücü terör örgütü PKK ile işbirliği içerisinde olduğumuzu, perdenin arkasında CHP\'nin olduğunu iddia etme cüretini göstermiştir. Bu iddiayı yapan kişi bir dönem \'Milliyetçiliği ayaklar altına aldık\' diyen kişidir. Oslo\'da terörle masaya oturma talimatı veren kişidir. Habur\'da terörist için çadır mahkemeleri kurduran kişidir. Şehirlere silahlar yığılırken Valilere \'Operasyon yapmayın\' talimatı veren kişidir. Bu iddialarını ispat edemezse müfteridir. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ve bu iddiaların bir an önce ispat edilmesini isteyeceğiz.\'\'

\'AYLIK ENFLASYONUMUZ 153 ÜLKENİN YILLIK ENFLASYONUNDAN FAZLA\'

Son günlerde yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendiren Öztrak, \'\'Sayın Erdoğan \'Türkiye\'de kriz yok ilk önce bir ekonomiyi öğren, Türkiye\'de ekonomiyle ilgili bir manipülasyon, manülatif hareket var\' diyor Sayın Genel Başkanımıza. Millet artan hayat pahalılığı ve işsizliğin altında inim inim inliyor. Demek ki bu sesler Saray\'dan duyulmuyor. Kendini yakan işsizin, intihar eden babanın, konkordato ilan eden şirketlerin hatta vatandaşların sesleri Saray\'a kadar gitmiyor demek ki . Bu ülkenin aylık enflasyonu dünyada 188 ülke içinde 153 ülkenin yıllık enflasyonundan fazla. Aylık enflasyonumuz bu ülkelerin yıllık enflasyonundan fazla. Enflasyonda dünya 8\'incisi olmuşuz. OYP\'de önümüzdeki yıl büyüme yüzde 1,9 olacak diyorsunuz, uluslararası kuruluşlar da diyor ki \'yüzde 1,9 bile olmayacak, eksi olacak\' diyor\'\' diye konuştu.

\'İŞSİZLİK ÇİFT HANELERİ GEÇMİŞ\'

Doların sene başında 3 TL 78 kuruş olduğunu şimdi ise 6 TL 15 kuruşa çıktığına dikkati çeken Öztrak sözlerine şöyle devam etti:

\'\'2 yıllık devlet kağıdının faizi sene başında yüzde 13\'müş, şimdi ise yüzde 26 olmuş. İşsizlik çift hanelere geçmiş. Sonra siz çıkıp diyorsunuz ki \'ülkede kriz yok, manipülasyon var\' ama her ne hikmetse aynı konuşmanın içerisinde defalarca krizden bahsediyorsunuz en sonunda da diyorsunuz ki özel sektör bu krizi fırsata çevirecek mahiyete sahiptir. Kriz var mı yok mu? Türkiye\'de bal gibi kriz var. Coşmuş bir enflasyon, yüzde 20\'leri geçmiş faizler, işsizlik, her geçen gün artıyor, ülke durgunluğa doğru hızla sürükleniyor, \'Dengelenme süreci başladı, çoğu gitti azı kaldı\' şeklinde açıklama yapıyorlar. Bu milletle alay etmektir.”

\'EKONOMİNİN EN ÖNEMLİ SORUNU GÜVEN SORUNUDUR\'

Ülkenin ve ekonominin en önemli sorununun güven sorunu olduğunu belirten Faik Öztrak, “Bu güven sorununu da çözmek için önce çadır devleti görüntüsünden kurtulmamız gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı\'na damadınızı getiriyorsunuz. Kendinizi Varlık Fonu Başkanı olarak atıyorsunuz yetmiyor aynı damadınızı bir de kendinize vekil olarak atıyorsunuz. Vatandaşa diyorsunuz ki \'ekonomide tasarruf etmen lazım, tasarruf dönemine başladık\' ama kendiniz Saray\'da smoothileri içiyorsunuz. Yazlık saraylar, kışlık saraylar yetmiyor bir de \'Uçan Saray\'a binmeye hazırlanıyorsunuz. \'Bütçeden 70 milyar TL tasarruf edeceğiz\' diyorsunuz ama kendi yandaş holdinglerinizin yürütmekte oldukları Kamu Özel İşbirliği Projeleri\'yle ilgili olarak bunlara dokunmuyorsunuz. 625 baz puanlık Merkez Bankası’nın (MB) faiz arttırmasına izin veriyorsunuz sonrada Merkez Bankası\'nı tehdit ediyorsunuz. Enflasyon beklemediğiniz kadar yüksek geliyor hemen ardından Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) başkan yardımcısını görevden alıyorsunuz. Bu gerçekten güven bunalımı yaratacak konulardan bir tanesidir. Nitekim Cuma günü TÜİK açıklama yapmak zorunda kaldı. \'Bu görev değişiklikleri bizim veri kalitemizi etkilemez\' diye. Ama artık buna kimse inanmaz\'\' diye konuştu.

\'BUNU YAPAMIYORLARSA O ZAMAN ORADA NEDEN OTURUYORLAR\'

Bir gazetecinin “Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın partisinin Kızılcahamam kampında bir açıklaması oldu; ‘Yerel seçimlerde eğer terörle bağlantılı olanlar seçilirse o il ve ilçelere kayyumlar atanacak” dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki soruna Öztrak, \'\'Bu açıklamanın ne anlama geldiğini anlamakta biraz zorlandım. Siz devletsiniz. Polis sizin emrinizde, yargı sizin elinizde. Yüksek Seçim Kurulu var. Bütün bunlar herhalde terörle ilgisi olan birilerini belediye başkanı adayı olmasına veya belediye meclisine aday olmasını önlemekle yükümlüdürler. Bunu yapamıyorlarsa o zaman orada niye oturuyorlar?\'\' diye cevap verdi.

\'ŞU ANDA İTTİFAK BİZİM GÜNDEMİMİZDE YOK\'

Öztrak, \'”CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile HDP milletvekili Celal Doğan\'ın İstanbul\'da görüşmesine dair bunun bir ittifak ön görüşmesi olduğu şeklinde yorumlar yapıldı. Buna dair yaklaşımınız nedir?” şeklindeki soruya ise. \' Lütfen öküzün altında buzağı aramayın. Genel Başkanımız da açıklıyor ben de açıklıyorum. Söylediğimiz bir şey var. Şu anda ittifak bizim gündemimizde yok. Biz tabanda mutabakatı sağlayacak, sevilen ve hizmet yapabilecek adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız\'\' cevabını verdi.



