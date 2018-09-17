CHP'li Öztrak: Orta Vadeli Programı 10 gün geciktirmeyi göze alabiliyorlar

Hakime TORUN/ANKARA (DHA) - CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Orta Vadeli Programa ilişkin, \"Herkesin beklediği Orta Vadeli Programı 10 gün geciktirmeyi göze alabiliyorlar. 100 günlük icraat programı açıkladılar, tutmadı. \'Yeni ekonomi modeli\' dediler, o da olmadı\" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK Toplantısının gündemine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.

2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasına değinen Öztrak, eğitimdeki sorunlara dikkat çekerek, \"Meclis açılır açılmaz ilk işimiz \'Öğretmen Meslek Yasası\'nı Meclis\'e sunmak olacak\" dedi.

\"BU KRİZ SİZİN KRİZİNİZ DEĞİL. AYŞE TEYZEMİZİN KRİZİ. SANAYİCİNİN, ÇİFTÇİMİZİN KRİZİ\"

Ekonomiye değinen Öztrak, \"Bütçe açığımız yüzde 102 artıp ikiye katlandı. Ekonomide tüm göstergeler hızla kötüye doğru gidiyor. Geçtiğimiz hafta, tek adam \'bu kriz bizim krizimiz değildir.\' dedi. Evet, sizin kriziniz değil. Bir ay içinde aldığı yumurta yüzde 20 zamlanan, son iki ayda kullandığı elektriğe yüzde 18, doğalgaza yüzde 14 daha fazla para ödemek zorunda kalan Ayşe teyzemizin krizi. Ay sonunu görebilmek için aldığı malları kasada bırakan emekli Ali amcanın krizi, bu kriz fabrikasını kurtarmaya çalışan sanayicinin krizi, arazisini nasıl ekeceğini düşünen çiftçimizin krizi. Evet bu kriz sizlerin krizi değil, sizlerin sırtına çöktüğünüz milletimizin krizi. Saraylarda oturuyorlar, smoothieleri içiyorlar. Gösterişli toplantılar yapıyorlar\" diye konuştu.

\"BU ÜLKENİN KATAR\'IN HİBESİNE İHTİYACI YOK\"

Öztrak, \"Son bir şey yaptılar ki bu her şeyin tuzu biberi oldu. Türkiye\'ye, Katar bir uçan saray hediye etmiş. Hibe etmiş. Millet krizde inim inim inlerken onlar bir uçan saray için girişimlerde bulunmuşlar. Bu ülkenin Katar\'ın hibesine ihtiyacı yok. Bu ülkenin yöneticilerinin uçan saraylarla sağa sola gitmelerine de ihtiyaç, gerek yok. Bu iktidarın sabahlara kadar ağzından düşürmediği yerlilik-millilik nerede kaldı? Bu mu yerli ve milli anlayış? Kamu yatırımalrı duruyor öyle anlaşılıyor. \'Kamu özel işbirliği projelerine devam edeceğiz\' diyorlar. Niye? Bu projeler aslında sizin dolarla garanti verdiğiniz, yandaş holdinglerinize sunduğunuz birtakım projeler. Bunun sebebi, yandaş holdingler kar etmeye devam etsin mesele budur\" ifadelerini kullandı.

\"3. HAVAALANIN AÇILIŞI GALİBA 29 EKİM\'E YETİŞMEYECEK\"

3. Havalimanının 29 Ekim\'e yetişmeyeceğini iddia eden Öztrak, \"Önce bu havaalanının pistlerinin çöktüğünü duyduk, sonra ihalelerde sorun var dendi. Şimdi orada emekçiler ayakta. İnsanca çalışma şartları istiyorlar, üzerlerine TOMA\'larla gidiliyor. Gözaltına alınıyorlar. Milletvekili arkadaşlarımız oraya gittiler İstanbul Valisi açıklama yaptı. \'Provokasyon girişimi var\' diyor havaalanının açılışı ile ilgili. Galiba bu havaalanının açılışı 29 Ekim\'e yetişmeyecek. İktidar yetişmemesi ile ilgili gerekçe arıyor. Kim ne yaparsa yapsın bir tane sorumlu vardır. O da \'tek adam\' 29 Ekim\'de açılmazsa bunun hesabı tek adamdan sorulmalıdır\" diye konuştu.

\"ORTA VADELİ PROGRAMI 10 GÜN GECİKTİRMEYİ GÖZE ALABİLİYORLAR\"

Öztrak, \"Bu ülkenin elde kalan son gümüşlerinin devredildiği bir Varlık Fonu var. Önce kendini, sonra damadını atadı buraya. Varlık Fonu\'nda birlikte yönetecekler, bu kamu yönetiminde daha önce görülmemiş bir olay. Varlık Fonu\'na patron olmayı, milletin derdine derman olmaya tercih etti. Bu ancak Ortadoğu ülkelerinde görülen bir tablodur. Bu görüntü çadır devleti görüntüsüdür. Türkiye\'nin dünyadaki başarısız devletler ligine düşmesine ramak kalmıştır. Kurbağanın gözü patladı. Herkesin beklediği Orta Vadeli Programı 10 gün geciktirmeyi göze alabiliyorlar. 100 günlük icraat programı açıkladılar, tutmadı. Yeni ekonomi modeli dediler, olmadı. Türk lirası çökmeye, faiz coşmaya devam etti. Enflasyon aldı başını gitti. Hadi bu sefer dediler, biraz aspirin tedavisiyle işi götürelim, o da tutmadı\" açıklamasında bulundu.

\"DOĞALGAZA YAPILACAK ZAMLAR ANINDA VATANDAŞA YANSIYACAK\"

Öztrak, \"Geçtiğimiz hafta, dolarla yapılan sözleşmeleri TL\'ye çeviren bir yasal değişmeyi açıkladılar. Açıkladılar ama, bununla ilgili tüm belirsizlikler sürüyor. Bu sabah Ankara Belediyesi bir açıklama yaptı: \'Vatandaşın kartında bulunan doğalgaz kontörlerini Türk Lirası\'na çeviriyoruz.\' Bu düzenlemenin söylediği şey; Bundan sonra doğalgaza yapılacak zamlar anında vatandaşa yansıyacak. Bunun söylediği şey budur. Bir iş yaparken bir başkasını bozuyorlar, ortaya atılan cin fikrin ekonomide bir saatli bomba etkisi yapacağı düşünülemiyor. Bu şekilde bu işin gitmesi mümkün değildir, iktidarı kendilerine bir çeki düzen vermeye çağırıyorum. Bu Orta Vadeli Program (OVP) da aspirin tedavisinden ibaret olursa, bu milletimize çok ciddi bedeller ödetir. Biz bu krizin başında 13 tane madde önerdik. Bu 13 maddedeki düzenlemelerle ekonomide gerekli güveni yaratmaları mümkün. OVP, vatandaşa, tüketiciye, yatırımcıya bir umut vermeli. Ekonomiye güveni tekrar sağlamalı, ayakları yere basmalı. Artık ekonomi için yapılmış olan bir OVP de piyasalarda beklenen toparlanmayı sağlamaz. Türkiye\'de demokrasiye olan bağlılığı, insan haklarını, basın özgürlüğünü güçlendirecek reformların da bir an önce kamuoyuna açıklanması gerekir\" ifadelerini kullandı.

\"FAİZE SEBEP ARIYORSANIZ YENİ ALDIĞINIZ UÇAN SARAYIN AYNALARINA BAKIN\"

Öztrak, \"Hatırlayacaksınız, 24 hazirandan önce \'bu kardeşinize yetkiyi verin, bu faizle nasıl uğraşılacak onu göreceksiniz\' dedi. Ne oldu? Geldi AKP iktidarının en yüksek faiz artışını yaptı. Oy veren vatandaşlar \'bu da faizci çıktı\' demesin diye, Merkez Bankası\'yla bir kavga başlattı. Üzerinden 3 ay geçmeden, tek adam düzeninin 80 milyonu ezmek için kurulduğunu ortaya çıktı. Faize sebep arıyorsanız yeni aldığınız uçan sarayın aynalarına bakın, bütün bunların sebebi orada göreceğiniz yüzdür. Sebep sizsiniz, tek adam rejiminiz, keyfilikler. Açık söylüyorum, bu faiz esnafı, tüccarı, vatandaşı batırır. Yatırımcıları bankaya esir eder, ekonomiyi durdurur. Milletin derdine derman olacak tedbirleri bir an önce alın. Tek adam, tek sorumlu demektir. Yok dış güçler, yok Merkez Bankası. Bunların arkasına saklanmayın\" diye konuştu.

\"ULAŞTIRMA BAKANI ÇORLU\'YA GİDİP, \'BU KAZANIN NEDENİ YAĞMUR\' DEDİ\"

Öztrak, \"Bu hafta Ulaştırma Bakanı Çorlu\'ya gidip, \'bu kazanın nedeni yağmur\' dedi. İnsanlar analarını babalarını yitirdi, kollarından bacaklarından oldu. Bunlardan yağmur deyip kaçamazsınız. Yitirilen bu hayatların, bu uzuvların hesabının sorulmamasının nedeni bu iki partidir\" dedi.

\"İŞ BANKASI HİSSELERİNE EL KOYMAYI, 12 EYLÜL PAŞALARI DA DENEMİŞTİ. MAHKEMEDEN DÖNDÜ\"

Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'nın İş Bankası\'na ilişkin yaptığı açıklamalarının sorulması üzerine, \"İş Bankası hisselerine el koymayı, 12 Eylül paşaları da denemişti. Ama mahkemeden döndü. O dönemdeki darbenin müelliflerinin yapamadığını bu dönemde sayın Erdoğan yapmaya çalışıyor. Bu döneme sivil darbe deyince kızıyor, darbeciye darbe demek zorundayız\" dedi.

\"UÇAN SARAYLA UÇMAK HARAMDIR, GÜNAHTIR, YAZIKTIR\"

Öztrak, \"Türkiye\'ye hibe edilen her şeyin mutlaka kaydı olur. Bu belgelerin Saray tarafından kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz. Bunlar açıklansın ki, bu hibe mi, satın alma mı olduğu ortaya çıksın. Her iki durumda da bugün bu ülke bu durumdayken uçan sarayla uçmak haramdır, günahtır, yazıktır\" dedi.

\"AK PARTİ İLE MHP ARASINDA BİR İTTİFAK VAR GİDEREK BİR ORKALIĞA DÖNÜŞÜYOR\"

Öztrak, \"Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP arasında bir ittifak var giderek bir orkalığa dönüşüyor. Ortada olan bu kavgalar bana kayıkçı kavgası gibi geliyor. Ortaklık bir şekilde yürüyor. Bu kavgalarla MHP kendisini, fiyat artışlarının, faiz artışlarının, işsizliğin vebalinden kurtaramaz\" dedi.