CHP'li Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a postal cevabı

Nursima KESKİN / ANKARA,(DHA)- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Kemal Kılıçdaroğlu\'na yönelik, \"Şimdi duydum ki Hatay\'a gidiyormuş. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya parkan falan eksikse onu da gönderelim\" sözlerine yanıt verdi. Özkoç, \"Sen birisine postal göndereceksen, önce şehit cenazesini kürsü yapıp da elini şehit cenazesinin üstüne koyup, siyasi malzeme yapan bir lider olarak o postalları çürük raporu aldığın, sen askere göndermediğin iki tane oğluna gönder\" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Hatay ziyaretine ilişkin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \"Şimdi duydum ki Hatay\'a gidiyormuş. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya parkan falan eksikse onu da gönderelim\" sözlerini değerlendirdi. Engin Özkoç, şunları söyledi:

\"Ben de CHP’nin Grup Başkanvekili olarak Recep Tayyip Erdoğan\'a buradan sesleniyorum: Sen birisine postal göndereceksen, önce şehit cenazesini kürsü yapıp da elini şehit cenazesinin üstüne koyup, siyasi malzeme yapan bir lider olarak o postalları çürük raporu aldığın, sen askere göndermediğin iki tane oğluna gönder. Bu milletin evlatları vatan millet için kanlarını akıtırken, yüreğimiz kan ağlayıp düğünlerimizi iptal ederken sen Kılıçdaroğlu ile boğuşacağına şehitlerimizin akan kanının karşılığında önce askere göndermediğin evlatlarının hesabını bu millete ver. Bu ayıp sana yeter. Bu utanç sana yeter. Ayağındaki topuklu sivri ayakkabılarına baksın, ondan sonra Genel Başkan\'a bir şey söylesin.\"

\'KOLTUK ADINA YALAN SÖYLÜYORSUN\'

Engin Özkoç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin partisinin TBMM grup toplantısındaki CHP eleştirilerine de şu yanıtı verdi:

\"Sayın Devlet Bahçeli bugünlerde muhalefeti bıraktı, bir yıl önceden açıklama yapıyor, diyor ki, \'Erdoğan\'ı destekleyeceğiz\'. Sayın Devlet Bahçeli\'ye sesleniyorum: Siz 8 Nisan 2014 yılında yani daha 4 yıl önce \'Önce özerkliğe, arkasından Kuzey Kürdistan\'a açık kapı bırakandan cumhurbaşkanı olmaz. Türkiye’yi birbirine düşürmeye azmettirenden cumhurbaşkanı olmaz\' deyip de Recep Tayyip Erdoğan\'a seslenmediniz mi? \'Şehitlerin vebalini taşıyan, bebek katiliyle müzakere yapandan, teröristlere kucak açandan cumhurbaşkanı olmaz\' diyen sen değil miydin Devlet Bahçeli? Ya o gün yalan söyledin milletin karşısına çıktın ya bugün siyasi menfaatin doğrultusunda o oturduğun koltuğu bırakmamak için millet adına değil, koltuk adına bu Cumhurbaşkanına biat edip, şimdi yalan söylüyorsun. İkisinden birini bu millete itiraf etmek zorundasın. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün ne diyorsa PKK ile ilgili bugün de aynısını söylüyor.\"