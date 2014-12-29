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Politika

CHP'li Özkoç'a göre, PKK, Türkiye'nin 25 eyalete bölünmesini istiyor

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, gizli oturum kayıtlarını açıkladı

29 Aralık 2014 19:52

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, TBMM’de yapılan gizli oturumda BDP'nin çözüm sürecine ilişkin 6 talebi olduğunu açıkladı. Özkoç suç sayılmasına karşın, TBMM'de ettiği yemine sadık kalmak için açıklama yaptığını söyledi

TBMM Genel Kurulu'nda, 20 Ekim 2011'de AKP, CHP, MHP ve BDP'nin “terör” konusunda verdiği genel görüşme önergelerinin öngörüşmeleri için kapalı oturum yapıldı.

“Terör” konulu genel görüşme için yapılan kapalı oturum ise 26 Ekim 2011'de gerçekleştirildi. Kapalı oturumda görüşülen konuların 10 yıl içinde açıklanması suç sayılıyor.

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Bugün TV ekranlarında canlı yayında Meclis'teki o görüşme hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Engin Özkoç, yapılan gizli oturumda dönemin BDP Grup Başkanvekili'nin çözüm süreci ile ilgili taleplerini 6 madde halinde açıkladı.

İşte CHP'li Özkoç'un canlı yayında açıkladığı o maddeler:

1- Türkiye'nin 25 eyalete bölünmesi
2- Öcalan'ın serbest bırakılması
3- Özerklik koşularının gündeme getirilmesi
4- Eyalet başkanlarının TBMM'ye getirilmesi
5-  Özerklik hakkının saklı olması
6- Her eyaletin kendi özerk güvenlik güçlerinin olması.

 

'Bunların suç olduğunu biliyorum'

 

Gizli oturumdaki konuları açıklayan Özkoç, "Ben bunların suç olduğunu biliyorum ve kendi isteğimle açıklıyorum. Ama ben Meclis'te ettiğim yemine sadık kalmak için bunları açıklıyorum ve Türk milletine verdiğim sözü yerine getiriyorum" dedi.

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