CHP'li Özkes: Başbakan'ın 'ahıra çevirdiler' dediği camiyi CHP'liler ibadete açtı!

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

Başbakan Tayyip Erdoğan ile CHP arasındaki cami polemiği belgelerlere sürüyor. Taraflar, dönemin arşivleriyle açıklamalarını sürdürürken Başbakan’ın grup toplantısında açıkladığı belgede yer alan Seferihisar camisini yakanların Yunan işgal kuvvetleri olduğu ortaya çıktı. CHP’li İhsan Özkes düzenlediği basın toplantısında, “Sayın Başbakan ise Yunanlıların ahıra çevirdiği bu camiyi CHP’ye yüklüyor. Allah ıslah etsin. Yunanlıların ahıra çevirdiği camiyi restore edip ibadete açan da CHP’dir” dedi.



CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, Başbakan Erdoğan’ın grup toplantısında belge olarak sunduğu vesikaların resmi bir belge olmadığını söyledi. “Sayın Başbakan’ın ‘Camiler ahır yapıldı’ iddialarına karşı ‘hangi cami, hangi yazılı resmi emirle ahır yapıldı?’ diye sorduk. Sahi Sayın Başbakan, Allah rızası için söyleyiniz hangi cami, hangi yazılı resmi emir ile ahır yapıldı?” diye sordu.

1927 yılında Türkiye’de 14 milyon insan varken, 28.705 cami 2012 Türkiye’sinde yaklaşık 80 milyon insan ve 81.984 cami olduğunu anlatan Özkes şöyle dedi:

“Sayın Başbakan bunları biliyor mu? Mevlana’nın dediği gibi; ‘Ölülerle savaşarak kahraman olunmaz.’ Emperyalizmle savaşanları karalamakla asla kahraman olunmaz. Bugün bu ülkenin camileri açıksa ve semada ezan sesleri hâlâ yükseliyorsa, önce Allah’a sonra Atatürk ve İnönü’ye borçlusunuz. Hz. Muhammed de Mescid-i Nebevi’yi depo olarak kullanmıştır ve savaşta yaralanan askerlerin tedavisi için kullanmıştır. Sayın Başbakan sanırım ya bunları bilmiyor ya da tecahülü arif yapıyor. Yoksa Sayın Başbakan ‘Minareler süngü/Kubbeler miğfer/Camiler kışla/Müminler asker’ diye meşhur olduğu dizenin arkasında değil mi artık?”



“Yunan kuvvetleri yaktı”



“1920’lerde işgal ettikleri yerden kaçarken Yunanlılar Karacabey’i yakıyorlar. Bu nedenle şehirde cami kalmıyor. Sayın Başbakan Yunanlıların yakarak yok ettiği camileri bile CHP’ye yüklemeye çalışıyor. Yakılan yıkılan bu camiler de CHP tarafından tamiratı yapılarak tekrar ibadete açılmışlardır. Ne gariptir ki Ulu Cami bir ay kadar önce restorasyon sırasında yanarak tekrar kül olmuştur.”



“Allah ıslah etsin”



“Seferihisar’daki camiyi de işgal kuvvetleri yakıp yıkıyor. ‘Bu ne insafsızlık Seferihisar’da tarihi cami ahır yapılmış’ haberi işgal kuvvetleriyle ilgilidir. Yunanlıların camiyi ahıra çevirdiği anlatılıyor. Sayın Başbakan ise Yunanlıların ahıra çevirdiği bu camiyi CHP’ye yüklüyor. Allah ıslah etsin. Yunanlıların ahıra çevirdiği camiyi restore edip ibadete açan da CHP’dir.”



“Cami altlarındaki marketler AKP’lilerin”



“Bugün, AKP milletvekillerinden, belediye başkanlarından ve teşkilat mensuplarından kaçının camilerin altında bulunan yerlerde marketi ve işyeri var? Bunlar sembolik kiralar ile mi, rayiç bedelle mi kiracılar? Sadece Ankara Pursaklar’da rant için yıkılan cami sayısını açıklayınız. İstanbul Okmeydanı’ndaki tarihi ‘Fatih Sultan Mehmet Namazgah Minberi’ neden yıkıldı? AKP döneminde cami alanlarından ne kadarı rezidans, akaryakıt istasyonu ve özel hastane gibi işyeri olarak imara açıldı? Cami alanı olup imara açılan bu yerler ile Sayın Başbakan’ın çevresindekilerin bir alakası var mı?”