Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Sen 'Baas'çısın!

Partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Camilerin satılması ve kapatılmasıyla ilgili belgeler açıklayan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı'ndan ve makamdan özür dile" dedi. Başbakan, 9. Cumhurbaşkanı Demirel'i işaret ederek, "Kılıçdaroğlu kılavuzu değiştir" diye seslendi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

'CHP, 27 Mayıs öncesi müdahaleye su taşımıştır'

Siyasetçinin elbette yanlışı olabilir. Ama siyasetçinin hesap vereceği mercii TBMM’dir. Kendisini milletin yerine koyarak, kendisini TBMM’nin yerine koyarak hiç kimse gayri meşru hukuk dışı yöntemlerle siyasetçiyi hesaba çekemez, cezalandıramaz.

Bakın, burada bir zihniyeti bugün bu konuşmamda işleyeceğim. Ama zihniyet olarak işliyorum. Bunu bütün milletimin böyle anlamasını özellikle istiyorum. CHP, 27 Mayıs’ın öncesinde müdahaleye su taşımış, 27 Mayıs’ın hemen ertesinde de alkış tutmuş hatta silahlı güçlere emrinizdeyim diyerek, müdahale karşısında el pençe divan durmuştur. CHP bugün dahi 27 Mayıs darbesinin ilerici bir darbe olduğunu savunarak, gaflet ve delaletinden bir adım bile ileriye gidemediğini zaman zaman göstermektedir.

'CHP, minderden kaçıyor'

Bakın şu son dönemde, gerek 12 Eylül gerek 28 Şubat’la ilgili CHP birbiriyle çelişen açıklamalar yapıyor. Doğrudan darbeleri eleştiremeyen, müdahaleye karşı olduğunu söyleyemeyen CHP, adeta minderden kaçıyor.

“Darbelere karşıyım ama” diye başlayan her ifade doğrudan doğruya darbeleri meşrulaştırmaktır. Hastalıklı ruh halinden başka bir şey değildir. Çıkıyorlar, televizyonlarda gazetelerde, “ama o günkü hükümette çok hata yaptı” diyerek meseleyi meşrulaştırmaya çalışıyorlar. İntikam kavramıyla kırdığı potu düzeltmeye çalışan CHP lideri, CHP’nin her türlü müdahalenin karşısında duracağı konusunda samimi bir duruş sergilememiştir.

'Kılıçdaroğlu'na biri 'Pembe İncili Kaftan'ı anlatmalı'

Sayın Kılıçdaroğlu, Ömer Seyfettin’in Pembe İncili Kaftan hikayesinden bahsediyor. Okumuş mu okumamış mı bilmiyorum. Bu hikayeyi birinin ona özetleyip anlatmasına ihtiyacı var. Ak Parti’nin dış politikası Pembe İncili Kaftan’da bahsedilen hayaldir. Yani el pençe divan duran bir hükümet değil. Yani Şah İsmail’in önünde sağında solunda oturacak bir yeri olmadığını görünce, büyükelçinin kendisinin pembe incili kaftanını serip onun üzerine oturması ve çıkarken almadan çıkması ve askerler onu getirdiğinde “Osmanlı’nın elçileri bile tekrar omuzlarına almaz” diyecek kadar asaletli elçilerdir. İşte Ak Parti dış politikada hayali gerçeğe dönüştürmüştür.

Türkiye Osmanlı’nın ahvadı olduğunu her zeminde göstermiştir. Bize 'Pembe İncili Kaftan’ı okumamızı tavsiye edenler kendisi okusun.

'İsrail'in Günter Grass'a koyduğu yasağı izah et bakalım'

Sayın Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde Yunanistan ekonomisini de kurtaracağını söylemişti. Yunanistan’ın en büyük gazetesi de “Dayan Yorgo Kılıçdaroğlu geliyor” diye haber yapıp dalgasını geçmişti. Bir Amerikalı yazarın kuyruğuna takılıp İsrail’de düşünce özgürlüğünün olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, İsrail’in Nobel ödüllü Günter Grass’a koyduğu ülkeye giriş yasağını izah etsin bakalım.

'Sen BAAS'çısın'

Suriye’deki BAAS rejimiyle benzer kafayı taşıyan biri bize dış politikada öneride bulunamaz.

Sen BAAS’çısın. Çok açık net ortada. Gitsin kendisi önce “Diyet” adlı hikayesini bir okuyuversin. Orayı okursa sayın Kılıçdaroğlu bizzat kendisini görecektir. Geçmişiyle yüzleşmediği sürece geçmişin diyetini ödemediği sürece, Kemal Kılıçdaroğlu darbelere karşı çıkamaz.

'CHP darbelerin kuvözünde üredi'