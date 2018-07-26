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Politika

CHP'li Özkan: Sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi gösterilmesi...

Tuncay Özkan, isim vermeden Muharrem İnce'yi eleştirdi

26 Temmuz 2018 20:52

T24 Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı Muharrem İnce'ye yönelik olarak isim vermeksizin sert eleştirilerde bulundu. 

Özkan, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karl Marx'ın Louis Boneparte'ın 18 Brumaıre adlı eserinde Napolyon'a atfen yazdığı, “Sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi gösterilmesini sağlayacak koşulları ve durumu yaratan mücadeleler tarihte ortaya çıkabilirler” sözlerine yer verdi. 

Özkan, daha sonrasında da "Ama bunların tarihi esir almalarına asla izin verilmez. CHP KENDİ DİYALEKTİĞİNDEN KOPARILAMAZ. Tek adamlar değil CHP önemli" diye devam etti. 

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