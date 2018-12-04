CHP'li Özkan, HDP'den özür diledi

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ’ın sosyal medyadan paylaştığı HDP'nin araştırma önerlerinde 'çekimser' kaldığını gösteren listeyi retweetleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, HDP'den özür diledi. Özkan, sosyal medya hesabı Twitter'da "TBMM ‘de HDP grubunun tepkisini çeken ve araştırma önergelerine çekimser oy kullandıklarını ileri süren çalışma gerçek değildir. Düzeltir özür dilerim" dedi.

TIKLAYIN-HDP'den, İyi Partili Özdağ'ın iddialarına oylama tablosuyla yanıt: Muhalefetin 18 önergesinin 16'sına kabul oyu verilmiş

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'ın sosyal medya hesabından paylaştığı HDP’nin neredeyse tüm önergelere ‘çekimser’ kaldığını gösteren bir liste sosyal medyada yayıldı.Özdağ’ın paylaştığı listeyi daha sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da paylaştı. Listenin “AKP-HDP-MHP işbirliğini gösterdiğini iddia eden mesajlar yazan her iki siyasetçi bir süre sonra paylaşımlarını sildi.

Ancak olaya HDP’den tepki geldi. Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, dün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında isim vermeden Özdağ ve Özkan’a tepki gösterdi.

"Hesabımda yer alması hataydı"

Bilgen'in açıklamalarının ardından konuyla ilgili Twitter'da paylaşımda bulunan açıklamada bulunan CHP'li Özkan, yayılan listenin gerçek olmadığını belirterek HDP'den özür diledi. Özkan, sosyal medya hesabı Twitter'da "TBMM ‘de HDP grubunun tepkisini çeken ve araştırma önergelerine çekimser oy kullandıklarını ileri süren çalışma gerçek değildir. Tarafımdan yapılmamıştır. Burada kısa bir süre yer alması bir hatadır. Düzeltir özür dilerim" dedi.

"Siyasette yanlışı kabul önemli"

HDP'li Bilgen, Özkan'ın özrüne yine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bilgen, Özkan'ın tweetini "Siyasette yanlışı kabul önemlidir" notuyla paylaştı.