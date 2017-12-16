CHP’li Özgür Özel: Süleyman Soylu, FETÖ’nün 9-10 yıllık Erdoğan sonrası AKP’nin genel başkan projesidir

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel,İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Recep Tayyip Erdoğan sonrası AK Parti’nin genel başkan projesi olduğunu iddia ederek “BU 9-10 yıllık bir FETÖ projedir” dedi. Kürsüden açtığı matruşka bebeklerinin sonuncusundan Süleyman Soylu’nun resmini çıkaran Özgür Özel “Karşınızda kriptonun kriptosu. Acaba derken bir virüs olarak FETÖ’nün, Erdoğan sonrası AKP Genel Başkanı projesi mi? “ diye konuştu.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye Matruşka bebekleriyle çıktı. Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Recep Tayyip Erdoğan sonrası AK Parti’nin genel başkan projesi olduğunu iddia ederek “Bu kendisinin projesi de değildir. Yaklaşık 9- 10 yıllık bir FETÖ projesidir. Bu konudaki kanıtlarımı ifade edeceğim’ diyerek Soylu’nun FETÖ ile ilişkisi olduğu iddialarında bulundu.

Özgür Özel, Süleyman Soylu’nun FETÖ’yü Matruşka’ya benzemesine atıf yaparak Matruşka bebeklerini açmaya başladı. Matruşka bebeğini göstererek açmaya başlayan Özgür Özel şunları söyledi:

“Bir matruşkadan bahsettiniz sayın bakan. Bu matruşkadır. İçi açıldıkça bir tane bir tane daha çıkar. Bu güzel tanımlayı yapıyorsunuz da matruşkanın içinden çıkacak son isim, son resim siz olmayasınız sakın bakan. AKP’lilere sesleniyorum: FETÖ bir hastalıktır, virüs bünyeyi sarıyor, damarları sarıyor orada bir yerde mücadele ediyor. Siz mücadeleye 15 Temmuz’dan sonra başladınız hastalık geriledi geriledi geriledi. Bir eczacı olarak söylüyorum virüstik hastalıklar geriler geriler geriler ama bir virüs yaşama ortamını kaybettiğini kristalize olur. Günler aylar on yılar durur yeni bir besi ortamı bulduğunda yeniden bünyeye gelir. Karşınızda kriptonunu kriptosu acaba derken bir virüs olarak FETÖ’nün Erdoğan sonrası AKP Genel Başkanı projesi mi? “

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