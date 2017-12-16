T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP’li Özgür Özel: Süleyman Soylu, FETÖ’nün 9-10 yıllık Erdoğan sonrası AKP’nin genel başkan projesidir

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel,İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Recep Tayyip Erdoğan sonrası AK Parti’nin genel başkan projesi olduğunu iddia ederek “BU 9-10 yıllık bir FETÖ projedir” dedi

16 Aralık 2017 21:31

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel,İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Recep Tayyip Erdoğan sonrası AK Parti’nin genel başkan projesi olduğunu iddia ederek “BU 9-10 yıllık bir FETÖ projedir” dedi. Kürsüden açtığı matruşka bebeklerinin sonuncusundan Süleyman Soylu’nun resmini çıkaran Özgür Özel “Karşınızda kriptonun kriptosu. Acaba derken bir virüs olarak FETÖ’nün,  Erdoğan sonrası AKP Genel Başkanı projesi mi? “ diye konuştu.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye Matruşka bebekleriyle çıktı. Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Recep Tayyip Erdoğan sonrası AK Parti’nin genel başkan projesi olduğunu iddia ederek “Bu kendisinin projesi de değildir. Yaklaşık 9- 10 yıllık bir FETÖ projesidir. Bu konudaki  kanıtlarımı ifade edeceğim’ diyerek Soylu’nun FETÖ ile ilişkisi olduğu iddialarında bulundu.

Özgür Özel, Süleyman Soylu’nun FETÖ’yü Matruşka’ya benzemesine atıf yaparak  Matruşka bebeklerini açmaya başladı. Matruşka bebeğini göstererek açmaya başlayan Özgür Özel şunları söyledi:

“Bir matruşkadan bahsettiniz sayın bakan. Bu matruşkadır. İçi açıldıkça bir tane bir tane daha çıkar. Bu güzel tanımlayı yapıyorsunuz da matruşkanın içinden çıkacak son isim, son resim siz olmayasınız sakın bakan. AKP’lilere sesleniyorum: FETÖ bir hastalıktır, virüs bünyeyi sarıyor, damarları sarıyor orada bir yerde mücadele ediyor.  Siz mücadeleye 15 Temmuz’dan sonra başladınız hastalık geriledi geriledi geriledi. Bir eczacı olarak söylüyorum virüstik hastalıklar geriler geriler geriler ama bir virüs yaşama ortamını kaybettiğini kristalize olur. Günler aylar on yılar durur yeni bir besi ortamı bulduğunda yeniden bünyeye gelir. Karşınızda kriptonunu kriptosu acaba derken bir virüs olarak FETÖ’nün  Erdoğan sonrası AKP Genel Başkanı projesi mi? “

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nursima KESKİN ANKARADHA CHP Grup BaşkanvekiliBakanı Süleyman Soylunun Recep Tayyip ErdoğanAK PartininFETÖKürsüdenSüleyman SoylununAcabaFETÖnünErdoğanAKP Genel BaşkanıCHP Grup BaşkanvekiliBakanlığıMeclis Genel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24