CHP’li Özgündüz: Şike soruşturmasında Erdoğan’ın ifadesine başvurulacak mı?

Hülya Karabağlı/ANKARA





T24 - CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, şike soruşturmasından tutuklanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Başbakan Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen konuşmayı gündeme taşıdı. Özgündüz, Adalet Bakanı Ergin'e, "Sarf ettiği iddia edilen sözlere ilişkin Sayın Başbakan'ın görüşüne ya da ifadesine başvurulacak mıdır?" dedi.





Özgündüz, soru önergesinde, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, basına yansıyan telefon konuşmalarından birinde “Başbakan'ı ziyaret ettiği ve Başbakan'ın kendisine TFF Başkanlığı için iki isim sorduğu ve Yıldırım'ın tercihi doğrultusunda birini federasyon başkanı yapacağı” iddialarına dikkat çekti.





Özerk bir kurum olan TFF’nin başkanlık seçimi konusunda Başbakan'ın bir spor kulübü başkanıyla yaptığı iddia edilen konuşmayla ilgili herhangi bir idari ya da hukuki soruşturma yapılıp yapılmadığını soran Özgündüz’ün bakan Ergin’e yönelttiği sorular şöyle:





Sayın Başbakan'ın söylediği iddia edilen sözleri sarf edip etmediğine ve içeriğine dair herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmış mıdır?

Konuyla ilgili ismi geçen birçok kimsenin ifadesine başvurulduğu bir soruşturma kapsamında, sarf ettiği iddia edilen sözlere ilişkin Sayın Başbakan'ın görüşüne ya da ifadesine başvurulacak mıdır?

Bahsi geçen soruşturmadan bugüne kadar ilgili herkesin ifadesine başvurulmuşken, Sayın Başbakan'ın ifadesine neden başvurulmamıştır?

Yapıldığı iddia edilen konuşmaya göre; özerk bir kurumun başkanlık seçimine bu şekilde müdahalede bulunulması hukuken ve etik olarak doğru mudur?

Bahsi geçen iddialar göz önüne alındığında, hukuken özerk kurumun, fiilen özerk olduğu söylenebilir mi?" şeklinde konuştu.





