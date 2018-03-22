T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Okusun iddianameyi, vursun neşteri

Özgür Özel, AKP'li Hamza Tor'un 17-25 Aralık süreci sonrası 'FETÖ' ile irtibatı olduğunu ileri sürdü

22 Mart 2018 10:42

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 'FETÖ' ile mücadeleye ilişkin kullandığı, “Bu virüs aynı kanser gibi. Kim bilir daha nerelerde, neler çıkacak. Adeta metastaz yapmış” sözlerini anımsatarak, AKP’nin Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor hakkında 'FETÖ' ile bağlantıları içeren Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesi bulunduğunu belirtti. Özel, Erdoğan'a yönelik olarak, "İşte iddianame burada, okusun iddianameyi, vursun neşteri” dedi.

Hamza Tor hakkında 'FETÖ' ile bağlantıları içeren Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesi bulunduğunu belirten Özel, iddianamede Tor hakkında 17-25 Aralık süreci sonrası da FETÖ ile irtibatını sürdürdüğüne ilişkin ifadelerin olduğunu söyledi. Özel, “Ey Erdoğan, ur arıyorsan, metastaz arıyorsan, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesini alacaksın. işte iddianame burada, okusun iddianameyi, vursun neşteri” ifadesini kullandı.

ETİKETLER

özgür özelhabererdoğanhamza torOsmaniye Cumhuriyet BaşsavcılığıOkusun iddianameyivursun neşteri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24