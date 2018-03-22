CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Okusun iddianameyi, vursun neşteri

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 'FETÖ' ile mücadeleye ilişkin kullandığı, “Bu virüs aynı kanser gibi. Kim bilir daha nerelerde, neler çıkacak. Adeta metastaz yapmış” sözlerini anımsatarak, AKP’nin Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor hakkında 'FETÖ' ile bağlantıları içeren Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesi bulunduğunu belirtti. Özel, Erdoğan'a yönelik olarak, "İşte iddianame burada, okusun iddianameyi, vursun neşteri” dedi.

Hamza Tor hakkında 'FETÖ' ile bağlantıları içeren Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesi bulunduğunu belirten Özel, iddianamede Tor hakkında 17-25 Aralık süreci sonrası da FETÖ ile irtibatını sürdürdüğüne ilişkin ifadelerin olduğunu söyledi. Özel, “Ey Erdoğan, ur arıyorsan, metastaz arıyorsan, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesini alacaksın. işte iddianame burada, okusun iddianameyi, vursun neşteri” ifadesini kullandı.