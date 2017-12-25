CHP'li Özel: Terörle mücadelede sivillere yönelik yapılan düzenleme af niteliğindedir, af da Meclis'ten çıkar

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle (KHK) "darbe girişimi ve terör eylemlerinin bastırılması için hareket ettiği" ileri sürülen sivillere cezai sorumsuzluk getiren düzenlemeyi eleştirdi. Düznlemenin af niteliğinde olduğunu söyleyen Özel, “Af da, Meclis’ten nitelikli çoğunlukla çıkar. KHK ile kesinlikle Anayasaya göre çıkamaz. Bunların Meclis’e gelmemesi Gazi Meclisimize karşı büyük bir saygısızlıktır ve küstahlıktır” dedi.

TBMM’nin geçen hafta tatile girmesini bozma kararına MHP’nin imza atmadığını kaydeden Özel, “Meclis’in tatile sokuluşu önce AKP oylarıyla kabul edildi, MHP sessiz kaldı. Büyük itirazlarımızdan sonra AKP, tatile sokmayalım deyince, MHP bozma kararına imza atmayarak Meclis’in böyle kritik günlerde kapalı tutulmasına katkı sağladı” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, T24’ün son çıkarılan KHK’lara ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

“Taşeron düzenlemesinin OHAL KHK’sının yetki sınırlarının dışındadır”

Bu KHK bir kez daha OHAL’in hudut, şümul ve süresini aşmama kararını ihlal etmiştir. OHAL KHK’ları ancak ilan ediliş sebebinin sınırları içeriği ve süresinde işlem yapabilir. Oysa bugün yapılan taşeron düzenlemesi OHAL KHK’sının yetki sınırlarının dışındadır. Terörle mücadele ile ne ilgili var, FETÖ ile böyle bir uygulamanın bir ilgisi yoktur.

Ayrıca 15 Temmuz darbesini bastırma gerekçesi ile o gece işlenmiş suçları hatta daha sonrasında ve daha sonra terör gerekçesiyle işlenmiş suçları cezasız bırakma af niteliğinde bir düzenlemedir. Af da Meclis’ten nitelikli çoğunlukla çıkar. KHK ile kesinlikle Anayasaya göre çıkamaz.

“Tek adam diktatörlüğünün fragmanını izliyoruz”

Bunların Meclis’e gelmemesi Gazi Meclisimize karşı büyük bir saygısızlıktır ve küstahlıktır. Gelecek seçimlerden sonra geçmeyi planladıkları şaibeli referandumla alt yapısını hazırladıkları başkanlık sistemi adına Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri tek adam diktatörlüğünün bir fragmanını izliyoruz şu anda. Bir korku filminin fragmanı gibi, eğer iktidara yeniden MHP destekli AKP gelir ve tek adam rejimi başlarsa son yaşadıklarımızın çok daha ilerisinde bir felakete hepimiz hazır olmalıyız.

“MHP bozma kararına imza atmadı”

Meclis’in tatile sokuluşunda da önce AKP oylarıyla kabul edildi, MHP sessiz kaldı. Büyük itirazlarımız üzerine tatile sokmayalım deyince AKP MHP’de bozma kararına imza atmayarak Meclis’in böyle kritik günlerde kapalı tutulmasına katkı sağladı. Bozma kararının alınması için 4 imza gerekiyordu. AKP ile CHP attı, HDP, Meclis’in toplanabilmesi için imza attı. Ama MHP imza atmadığı için bozma kararı işleme konulmadı. AKP iyi polis, MHP kötü polisi göze alabiliyor artık böyle durumlardı. Böyle dönemlerde Meclis’in kapalı tutulması da OHAL kararnameleriyle böyle bir düzeleme yapılması da kabul edilemez.

Ayrıca KHK’nin içindeki madde af niteliğinde olduğu, Anayasaya aykırı olduğu için, madde ayrıca paramiliter güçlerin, sokak serserilerinin bir takım kerameti kendinden menkul güya ülkeyi koruyoruz diye dehşet saçacak bir takım korkunç yapıların da önünü açacaktır.

TBMM nasıl tatile girmişti?

Bütçenin son gününde kürsüye çıkan TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yönettiği oturumda, AKP’nin tatil kararına ilişkin grup önerisinin yapılan oylamasında, AKP kabul, CHP ve HDP ret, MHP ise çekimser oy kullandı. Kahraman, ilk oylamanın sonucunu, “kabul edildi” diye ilan ederken CHP ve HDP karara tepki gösterdi.

Kahraman bunun üzerine ikinci kez oylama yaptırdı ve iki divan katibinden de el kaldırarak kullanılan kabul ve ret oylarını saymalarını istedi. Bu oylamada iki katip üyeden biri ret oylarını 62, diğeri 64, kabul oylarını da 81 ve 82 olarak saydı. Kahraman bunun üzerine bir kez daha önergenin kabul edildiğini açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Kahraman’ın ilan ettiği kabul ve ret sayılarının toplantı yeter sayısı için gerekli 184’ün altında olduğunu belirterek, “Bu şekilde karar alınamaz, bu anayasa aykırı olur” dedi.

Kahraman toplantı yeter sayısı olduğu için oturumu açtığını belirterek, oylama sonucunda bir sorun olmadığını söylerken, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, oylama sonucu işlemin tamamlandığını, ancak istenirse dört grup başkanvekilinin altına imza koyacağı yeni bir danışma kurulu kararıyla önergelerindeki tatil kararını geri çekebileceklerini söyledi.

Kahraman da bunun üzerine grup başkanvekillerini, krizi çözmek için odasına çağırdı. Bu toplantıda, MHP’nin dışında AKP, CHP ve HDP’nin bozma kararına imza attığı belirtildi.