CHP'li Özel: Önce kendi adalarına sahip çık (2)

CHP\'Lİ ÖZEL\'DEN BAHÇELİ\'YE ELEŞTİRİ

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, son KHK ile düzenlenen sivillere yargı muafiyeti konusunda partisinin açıklamalarını eleştiren MHP Genel Devlet Bahçeli\'yi eleştirdi. Bahçeli\'nin 19 Temmuz 2016\'da yaptığı konuşmayı hatırlatan Özel, şunları söyledi:

\"Devlet Bahçeli televizyonlara yansıyan konuşmasında sivillere ceza muafiyeti getiren yasayı savunup, \'Bundan rahatsız oldu\' diye CHP\'ye dünya kadar hakarette bulundu. Linç edilmiş askerin başında Bozkurt işareti yapana, \'Bu şerefsizi bulun, darbecilerle birlikte yargılayın\' diyen Bahçeli. Darbecilerin emirleriyle sokağa çıkmış günahsız askerlere saldıranlar için 15 Temmuz\'dan 4 gün sonra ne diyordu Bahçeli, \'Hayatını kaybetmiş bir Mehmetçiğin başında Bozkurt işaretiyle fotoğraf çektiren iblis uşağı, yaratık darbecilerle cezalandırılmalı.\' Dünkü, \'iblis uşağı, yaratık\' dediği o kişiye şimdi cezasızlık getiriyor. Bahçeli, bunu 15 Temmuz\'dan sonra söyleyince MHP salonu birden ayağı kalkıyor, hep birlikte alkışlıyorlar. Alkışladıkları şey de \'Askere el kaldıranlar cezalandırılmalıdır\'. Bahçeli\'ye cevabı Bahçeli veriyor. 15 Temmuz\'dan 4 gün sonra grup toplantı salonunda Mehmetçiğe saldıranlara tepki gösteriyor. \'En ağır cezayı çekmeleri gerekiyor, darbeciler gibi suç işlemişlerdir\' diyor. \'Vaka-i Hayriye\' diye anılan askerlerin linç edildiği olaya gidiyor ve \'Ondan beridir böyle utanç yaşanmadı\' diyor. \'Devletle millet karşı karşıya gelmedi, halk birbirine düşürülmedi\' diyor ve kınıyor. Biz, aynı yerdeyiz, Bahçeli\'nin o gün söylediklerini daha düşük tondan söylüyoruz. \'Sivillere cezasızlık olmaz, Mehmetçiği linç eden, ona işkence edenler ceza alsın\' diyoruz. Dönüyor ve diyor ki \'CHP ve yancıları buna neden üzülüyor?\' Sen 19 Temmuz günü aynı olaya neden üzüldüysen, salondaki MHP\'lileri neden ayağa kaldırdıysan, biz o sebepten dolayı üzülüyoruz. O gün senin söylediğinle aynı şeyi söylemeye devam ediyoruz. Ama ne oldu da sana kim ne yaptı da o gün Mehmetçiğe el kaldırana \'iblis\' derken bugün o iblis cezasız kalacak ve buna da sen sessiz kalacaksın. Akıl alır gibi değil. Devlet Bahçeli ne yapmaya çalışıyor ve bunun millete vatana ne faydası vardır, gerçekten merak içindeyiz.\"

Bahçeli\'ye eleştirilerini sürdüren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, \"Devlet Bahçeli CHP\'ye diyor ki \'Bu düzenlemeyi savunanlar FETÖ\'nün kurşun askeridir\'. Biz FETÖ\'nün kurşun askeri falan değiliz. FETÖ\'cülerin de Allah belasını versin, askere el kaldıranlar da cezasını çeksin. Ama 15 Temmuz\'da öldürülen asker aynı asker, öldüren adam aynı adam. 19 Temmuz\'da tepki gösterip, iblis dediğine bugün \'ceza almasın\' diyenler kusura bakmasınlar ama sarayın kurşun askeri olmuşlar\" dedi.