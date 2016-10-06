CHP’li Özel: KHK komisyonunu eniştemden öğrendim!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "AKP darbenin siyasi ayağının araştırılmasından son derece rahatsız. Ucu kime giderse gitsin anlayışı yerine ucu benim korktuğum yerlere gitmesin anlayışı var. o yüzden çoğunluk oyuyla dört partinin karşı çıktığı darbeye tek başına başkanlık divanını oluşturdu" diye konuştu. Özel, “KHK Komisyonu’nu ben eniştemden öğrendim. Diğer grup başkanvekilleri de eniştelerinden öğrenmiş. Ortak komisyon kuruyoruz haberimiz yok. AKP karar vermiş” dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre Özel, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, 15 Temmuz darbe girişiminin araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun divan üyelerinin çoğunluğunun AKP’den seçilmesine tepki gösterdi.

Özgür Özel, “Darbeye hep beraber karşı çıktık ama komisyonun yönetimini ellerine aldılar. Başkanlık divanına akıl almaz yetkiler aldılar. Kimin dinlenip dinlenmeyeceğine başkanlık divanı karar verecek. AKP darbenin siyasi ayağının araştırılmasından son derece rahatsız. Ucu kime giderse gitsin anlayışı yerine ucu benim korktuğum yerlere gitmesin anlayışı var. O yüzden çoğunluk oyuyla 4 partinin karşı çıktığı darbeye tek başına başkanlık divanını oluşturdu. 15-16 Temmuz ruhunu bozdu, bırakın Yenikapı ruhunu. içindeki darbecilerin, FETÖ’cülerin ortaya çıkmasından ne kadar kaygılı olduğunu ortay koydu. Ayrıca başkanlık divanına seçtikleri isim tartışılıyor. FETÖ komisyonuna bir FETÖ mühendisini seçmeleri normal. FETÖ’yü en iyi bilen birisinin başkan olması normal. Bu komisyon oyalamaya, siyasi sorumluları aklamaya çalışırsa karşısında CHP’yi bulacaktır” diye konuştu.

Özgür Özel, Milli Savunma Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Erhan Ayfoncu’nun geçmişte Fetullah Gülen’in gazetesinde yazdığını söyleyerek şunları söyledi:

“Düz memura uygulanan kriterler AKP grubuna uygulansa grup kuramazlar burada. Burs aldın mı, okullarına gittin mi, Bank Asya’da mevduat var mı? Bu kriterleri uygulasak AKP milletvekli kalmaz. Bu kriterler uygulansa bırakın rektör atamayı tutuklanır. Sadece milletvekilleri ve bakanlarla ilgili uygulanan bazı muafiyetler var, yavaş yavaş bazı yandaşlara da uygulanmaya başlandığını görüyoruz. Atamalar tam AKP stili atamalar. Şaşırdık mı şaşırmadık utandık mı utandık.”

"Eniştemden öğrendim"

Özgür Özel, Kanun Hükmünde Kararname’lerle ilgili itirazları gidermek için Meclis’te KHK Komisyonu kurulacağından haberdar olup olmadığının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

“KHK Komisyonu’nu ben eniştemden öğrendim. Diğer grup başkanvekilleri de eniştelerinden öğrenmiş. Ortak komisyon kuruyoruz haberimiz yok. AKP karar vermiş. Bir teklif iletilmedi. Naci beyi bir kaç kez dürttüm. Çünkü bu akşam bir MYK toplantıları olacak, bir kez daha görüşeceklermiş. Samimi bir teklifse içeriğine bakacağız. Ama tribünlere yönelik, oyalamaya yönelik bir teklif. Saraydan zılgıtı yiyip manevraya başlamalar son dönem siyaseti oldu. O KHK’lar bu Meclis’e gelip görüşülecek. Komisyona hava ederek Meclis’e oyalama taktikleriyle engel olamazlar.”