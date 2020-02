CHP'li Özel: Binali Yıldırım, 'Koltuk gitmesin' diye istifa etmemek için direniyor

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Binali Yıldırım\'ın TBMM Başkanıyken AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesinin Anayasa\'ya aykırı olduğunu öne sürüp, istifa çağrısı yaptı. Özel, \"Binali Yıldırım, Başbakanlığında, \'Koltuk elimde kaldı\' diye kendi ile dalga geçiyordu. Bu sefer de, \'Koltuk altımdan gitmesin\' diye istifa etmemek için direniyor. Binali Yıldırım İstanbul\'a zorla aday gösterilmiş. Bu, \'Kazanamazsa halim ne olacak?\' diye düşünen endişeli bir aday halidir\" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'ı açıklanmasının ardından CHP Manisa İl Başkanlığı\'nda basın açıklaması düzenledi. Milletvekili Özel şunları söyledi:

\"İstanbul\'da Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin bir toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı. AK Parti\'nin Genel Başkanı orada, yanında adayı oturuyor. Aday ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım. Hem Recep Tayyip Erdoğan hem Binali Yıldırım hem de her birimiz Meclis\'te milletvekillerinin önünde Anayasa\'ya elimizi koyarak yemin ettik, ant içtik. Bu Anayasa\'nın 94\'üncü maddesini bir kez daha bütün Türkiye\'nin dikkatine sunmak bizim Anayasa\'ya karşı sorumluluğumuz, borcumuzudur. Anayasa\'nın 94\'üncü maddesi diyor ki; \'TBMM Başkanı ve Başkanvekili, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine katılamazlar.\' Şu an Binali Yıldırım kendi aday adaylığı açıklanırken Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin tanıtma toplantısında Anayasa\'nın 94\'üncü maddesini çiğnemektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi son dönemlerde girdiği her seçimde olduğu gibi bir hukuksuzluğa ve ihmale imza atmaktadır. 2004 yerel seçimlerinde CHP, TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmadan günler önce Anayasa\'nın 94\'üncü maddesini hatırlatarak istifa etmiştir. Bu tartışma tarihimiz boyunca ikinci defa yaşanmaktadır. Hukuk fakültesi 1\'inci sınıf öğrencileri ya da Meclis\'e biraz merakı olan, okuma yazma bilen herkes bilir ki Meclis Başkanı tarafsızdır. Başkan Meclis\'teki grup toplantısına dahi gidemez. Bunun bir istisnası vardır o da Seçim Kanunu\'nun 24\'üncü maddesidir. O madde der ki \'Meclis Başkanlığı yeniden milletvekili adayı olmasına engel olmaz\" yani \'Meclis başkanları yeniden milletvekili adayı olabilir, bu tarafsızlık maddesine aykırı\' değildir der.\"

\'DEVLETİN TÜM ARAÇ, OLANAK VE YETKİLERİNİ HAKSIZCA KULLANIYORLAR\'

Özgür Özel, konuşmasının devamında, \"OHAL ile mühürsüz oylarla referanduma gölge ve şaibe düşüren, yine 24 Haziran\'da OHAL altında, silahların gölgesinde seçim yaparak seçime gölge düşürenler şimdi de devletin tüm araç, olanak ve yetkilerini haksızca kullanıyorlar. Televizyon ve gazetelerde kamu gücünü kullananlar şimdi de Meclis Başkanı sıfatını ve başkanlık imkanınını, Meclis\'in araçlarını, şoförünü, uzmanını kullanarak Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarışına giriyorlar. Bu büyük bir acziyetin göstergesidir. Bu parti Meclis Başkanını istifa ettirmemeye kadar düşmüşse vay Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin haline derim\" ifadelerini kullandı.

\'BİNALİ YILDIRIM İSTANBUL\'A ZORLA ADAY GÖSTERİLMİŞ\'

Binali Yıldırım\'ın Meclis imkanlarını kullanarak seçim yarışında bulunacağını iddia eden CHP\'li Özgür Özel, şunları kaydetti:

\"Binali Yıldırım, kazanacağını bilse istifaya direnebilir mi? Binali Yıldırım\'ın İstanbul\'u alacağından emin olmadıklarından ellerinden Meclis Başkanlığını kaçırmamak için direniyorlar. 2 ay sonra İstanbul Belediye Başkanı olacağını bilse neden desin \'Dimyat\'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmamayı hesap etmek boşuna mıdır?\' Binali Yıldırım, Başbakanlığında, \'Koltuk elimde kaldı\' diye kendi ile dalga geçiyordu. Bu sefer de, \'Koltuk altımdan gitmesin\' diye istifa etmemek için direniyor. Binali Yıldırım İstanbul\'a zorla aday gösterilmiş. Bu, \'Kazanamazsa halim ne olacak?\' diye düşünen endişeli bir aday halidir. \'İstifa tartışması benim dışımdadır. O konu kapanmıştır\' diyen Binali Yıldırım istifanın kişisel bir mesele olduğunu unutmuş durumdadır. Aklını, kişiliğini ve siyasal tarafsızlığını tek bir adama ipotek etmiş olan birisinin Meclis Başkanlığında durması felakettir. Kazanamayacağını biz de o da biliyor. Adaylığının açıklandığı bu dakikalarda istifanı ver, Anayasa\'yı çiğneme suçunu siyasi tarihine bir kara leke olarak sürme.\"



