CHP'li Özel: Bedelini vatandaş değil, hükümet ödeyecek

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, vergi zammına ilişkin \"Eğer bir şey varsa vatandaş bilsin. Bu, kesinlikle ülkenin güvenliği için değil; kavgalı dış politikanın, sarayın, israfın hesapsız referandum harcamalarının faturasıdır. Bu bedeli, hükümet ödeyecek; vatandaş ödemeyecek\" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Vergi zammını eleştiren CHP\'li Özel, şöyle konuştu:

\"Hükümetin \'Bir gece ansızın gelebiliriz\' tehdidinin, sadece Barzani\'ye yönelik olduğunu düşünüyorduk; ama bütün vatandaşlarımız gördü ki bir gece ansızın gelebiliyorlar ve geldiler. Elimizdeki torba kanun tasarısıyla geldiler ve yaptıkları her şeyin maliyetini vatandaşın sırtına bindirdiler. Vatandaşın sırtına bindiler. Şans oyunlarından aldığı vergiyi yüzde 20, motorlu araçlardan alınan vergi en az yüzde 40\'a çıkarıldı. Buna benzer onlarca uygulama var. Salı gecesi bunu ansızın yaptılar. Anayasaya göre ek bütçe kanunu gerekir ama bunu torba kanunla yapıyorlar. Örtülü olarak diyor ki zamma itiraz etme seni milli güvenliğin karşısında gösteririm. Zamma itiraz eden neredeyse teröristtir diyecekler. Zam paketini müjde gibi açıklayan bir Maliye Bakanı olur mu? İnsan içine nasıl çıkar bunlar. Şaşırmamak mümkün değil. Her türlü harcamayı, referandumda propaganda yapıyorlar devlet imkanlarıyla. Sonra hesap çıkıyor geliyor vatandaş ödeyecek diyor. Vatandaşa bunun hesabını ödetmenize izin vermeyeceğiz. Eğer bir şey varsa vatandaş bilsin. Bu kesinlikle ülkenin güvenliği için değil kavgalı dış politikanın, sarayın, israfın hesapsız referandum harcamalarının faturasıdır. Bu bedeli hükümet ödeyecek. Vatandaş ödemeyecek. Vatandaşı salak yerine koymalarını kabul etmeyeceğiz. Batmış bir tüccar gibi iktidar perişan durumdadır. Vatandaşımız bilsin ki kötü yönetimin faturasıdır. Her türlü faturayı da vatandaş ödetmeye çalıyorlar. Biz CHP olarak burada bu acımasız, haksız zamların karşısında dimdik duracağız. Meclis\'te dimdik direneceğiz Bu pakete karşı aksiyon alacağız eylemlilik alacağız. Bunlar bir hayırsız evlat gibi mirası sattılar, satacak bir şey kalmadı. O yüzden zamma sarıldılar; ama ülkeyi tükettiler, felaket eşiğine getirdiler\"



\"GİDEN BAŞKAN, CHP\'NİN BAŞKANI DEĞİL; SİZİN BAŞKANINIZDI\"

Başbakan Binali Yıldırım\'ın, görevinden istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş\'la ilgili gazetecilerin \'İstifaların devamı gelebilir mi?\' sorusu üzerine verdiği \'Usulsüzlüklere karışmış olan varsa devamı gelebilir\' yanıtını hatırlatan CHP Grup Başkanvekili Özel, şunları söyledi.

\"Zımnen Topbaş\'ın, bu yüzden gittiğini söylüyor. Kendisi sorumlu hisseden cumhuriyet savcıları Başbakan\'daki bu bilgiye derhal başvurulmalıdır. Nasıl iddianame yazılacaksa yazılmalıdır. Bunu söylemediyse 3 yol var. Başbakan ya bunu derhal tekzip etsin. Zannetmiyoruz. O zaman bildiği bilgileri, savcılıkla ve ilgili müfettişlerle paylaşsın. Yoksa bunlar, Topbaş hakkını bu Başbakan\'dan arasın. Giden büyükşehir belediye başkanını CHP\'nin, İsmet İnönü atamış havasına girmesinler. Kadir Topbaş, sizin başkanınızdı. Bugün tutup da başka parti başkanı hakkında konuşuyormuş havaları doğru değil\"