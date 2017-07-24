CHP’li Özdiş: Telekom’a el konulacak mı?

CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Suudi Oger'in özelleştirme borcunu ödememesinden dolayı Türk Telekom'a el konulacağına dönük iddiaları Meclis'e taşıdı.

Özelleştirilmesinden bu yana kâr etmesine rağmen, 21 yıllığına kiralayan Suudi Oger Grubu'nun özelleştirme bedelini ödememesi üzerine Türk Telekom'a devlet tarafından el konulması gündemde. Konuya ilişkin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren İbrahim Özdiş, "Türk Telekom A.Ş.’ye yakın zamanda devletin el koyacağı iddiaları doğru mudur? Doğruysa el konulduğu takdirde mevcut borçlar Hazine tarafından mı ödenecektir" diye sordu.

Suudi-Katar gerginliği etkiledi mi?

2005 yılında 6,5 milyar dolar karşılığında 21 yıllığına şirketi kiralayan Suudi Oger’in geçtiğimiz 12 yılda şirketin mal varlıklarını sattığı, buradan elde ettiği gelirleri kasasına attığı iddialarının ekonomi çevrelerinde konuşulduğunu ifade eden Özdiş, Suudilerle Katar arasındaki gerginliğin ve Türkiye’nin Katar tarafında yer almasının Türk Telekomünikasyon A.Ş. üzerindeki iddialarda payı olup olmadığının merak edildiğini ifade etti.

Varlıklar satılıyor mu

Özdiş’in Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin vadesi geçmiş 508 milyon TL’lik borcu olduğu iddialarına ilişkin önergesindeki sorular şöyle:

- Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin 2017 Temmuz itibariyle finansal durumu nasıldır? 508 Milyon TL’lik borç iddiaları doğru mudur?



- Türk Telekom A.Ş.’ye yakın zamanda devletin el koyacağı iddiaları doğru mudur? Doğruysa el konulduğu takdirde mevcut borçlar Hazine tarafından mı ödenecektir?



- İddialar doğruysa alacaklar içerisinde devlet bankaları var mıdır? Var ise hangi bankanın ne kadar alacağı vardır?



- Suudilerle Katar arasındaki gerginliğin ve Türkiye’nin Katar tarafında yer almasının Türk Telekomünikasyon A.Ş. üzerindeki iddialarda payı var mıdır?



- İddialar doğruysa alacaklar içerisinde devlet bankaları var mıdır? Var ise hangi bankanın ne kadar alacağı vardır?



- 2005 yılında 6.5 milyar dolar karşılığında 21 yıllığına şirketi kiralayan Suudi Oger’in geçtiğimiz 12 yılda şirketin malvarlıklarını sattığı, buradan elde ettiği gelirleri kasasına attığı iddiaları doğru mudur? Doğruysa 2005 yılı itibariyle Türk Telekom A.Ş.’nin taşınır/taşınmaz mal varlığı durumuyla 2017 yılı taşınır/taşınmaz malvarlığı durumu arasındaki fark nedir?



- Türk Telekom A.Ş.’nin yönetim kurulunda bulunan Türk vatandaşı üyelere ne kadar maaş ödenmektedir?