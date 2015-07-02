CHP’li Özcan Purçu: Polis, terfi almak için Roman mahallerine baskın yapıyor

İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Edirne'nin Keşan ilçesinde 5 bin Roman vatandaşın yaşadığı , 1.500 Polis, TOMA ve jandarmadan oluşan ekiple yaptığı son baskınla ilgili, “Polis medyaya çıkmak ve terfi almak için Roman mahallelerini kullanıyor” dedi.

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen Purçu, Roman mahallesine çoluk-çocuk- yaşlı demeden sabaha karşı polisini düzenlendiği operasyonun ayrıntılarını anlattı. “Sabaha karşı insanlar yataklarından kaldırıldı. Operasyon sırasında sosyal hizmet uzmanları yoktu. Çocukların da aralarında olduğu 45 kişi gözaltına alındı” dedi. Operasyonun sonucuna bakıldığında tutarlı bir sebebin olmadığının anlaşıldığına dikkat çeken Purçu, “Operasyonda 45 kişinin gözaltına alındı. İki kişinin de polise mukavemet iddiasıyla tutuklandı. Operasyon ile sonuç arasında büyük bir tutarsızlık, çelişki vardır" dedi. “Baskın tamamen Roman mahallelerinin tatbikat alanı olmasıyla alakalıdır. Polisin basına çıkması için, bazı kişilerin terfi alması için Roman mahalleleri kullanılmaktadır. Ayrıca bu, tamamıyla etnik köken ayrımcılığının pekiştirilmesine yönelik operasyondur" dedi.

Operasyonu kınadığını ifade eden Purçu, Keşan ilçe Emniyet Müdürü'nün telefonlarına çıkmadığını söyledi.

Gazetecilerin Meclis Başkanı seçimiyle ilgili soru üzerine ” “MHP’nin yaptığını anlamak mümkün değil.Kendi seçmeni iradesi dışında hareket ettiğini düşünüyorum” yanıtını verdi.

CHP ile MHP arasında görüşmeye kapılar kapandı mı sorusuna ise” Görüntü onu gösteriyor. Ama, genel Başkanımızın da dediği gibi CHP’nin 14 maddelik ilkeleri doğrultusunda yine de her siyasi partiyle görüşme olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.