Roman mahallesine operasyon düzenleyen polisten 'Ne mutlu Türküm diyene' yürüyüşü

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde düzenlenen yaklaşık 700 polisin katılımıyla düzenlenen "huzur operasyonu"nda 44 kişi gözaltına alındı. 200 kadar çevik kuvvet ve özel tim polisi, operasyonun düzenlendiği mahallelerde, "Polis huzur, güven verir" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganlarıyla yürüdü.

Keşan, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve İstanbul'dan gelen yaklaşık 700 polisin katılımıyla, yoğunlukla Roman vatandaşların yaşadığı Yenimescit, Mustafa Kemal Paşa ve Cumhuriyet mahallelerine düzenlenen operasyon, saat 05.00'de eş zamanlı olarak başladı.

Aralarında Trakya Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı F.S.'nin de bulunduğu 44 şüpheli, "Huzuru bozma, yağma, tehdit, polise mukavemet ve direnme" iddialarıyla gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği binasına götürülen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, mermi ve fişekler ele geçirildi. İkametlerinde bulunamayan bazı şüphelilerin ise arandığı bildirildi.

Operasyonla ilgili bilgi veren Edirne İl Emniyet Müdürü Adnan Erdoğan, "Yaşadığımız olumsuz olaylarla ilgili olarak tespit ettiğimiz 44 kişi gözaltına alınmış durumda. Onunla ilgili yasal süreç başladı" dedi.

Operasyona katılan yaklaşık 200 çevik kuvvet ve özel tim polisi ise operasyonun yapıldığı mahallelerde, "Polis huzur, güven verir" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganlarıyla, panzer ve TOMA'ların eskortluğunda Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önüne kadar yürüdü.