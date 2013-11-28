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Politika

CHP'li Özbolat kendini savundu: Özel hayatımla uğraşıyorlar

CHP'li Durdu Özbolat, TBMM’de baldızı ile kavga ettiği iddialarına yanıt vermek yerine 'özel hayata müdahale eden yöneticilere sesleniyorum: o ateş bir gün sizi de yakar' dedi

28 Kasım 2013 13:27


Muzaffer Gençdoğan/ ANKARA 

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, TBMM’de baldızı ile kavga ettiği iddialarına yanıt vermek ve olayın ayrıntısı hakkında bilgi vermek yerine “birileri özel hayatımla uğraşıyor. Özel hayata müdahale eden yöneticilere seslendi. Özpolat, "O ateş bir gün sizi de yakar” dedi.

Özbolat, Türkiye küçük Millet Meclisleri Kasım 2013 raporunu açıklamak amacıyla TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, karıştığı kavga ile ilgili soru üzerine “Ben siyaset yapıyorum. Birileri özel hayatımla uğraşıyor. Özel konularla, aile içi konularla siyaseti karıştırmamak lazım. Özel hayata müdahale eden yöneticilere sesleniyorum: o ateş bir gün sizi de yakar. Siyasette belden aşağı vurmayı alışkanlık haline getirenler aile bireylerini bu işe karıştırırsa bunun nereye varacağını kimse kestiremez, bunu yapanlar da altında kalır. Ben de bir medya grubu sahibim ve gazetenin içeriğine karışmam. Ancak, özel hayat gündeme geldiğinde müdahale ediyorum” diye konuştu.

İddialar

CHP’li Durdu Özbolat’ın iki gün önce Meclis koridorunda baldızı ile kavga ettiği iddia edildi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, Durdu Özbolat, kızı Gizem Özbolat ile baldızı Fatma Eroğlu kavga etti. Birbirlerini darp ettikleri öne sürülen Durdu Özbolat ve Fatma Eroğlu'nun boynunda ve yüzünde çizik izleri olduğu öğrenildi. Polis, karşılıklı şikayetçi olan tarafları karakola davet ederek ifadelerine başvurdu.

 

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