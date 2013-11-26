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CHP'li belediye başkanı gözaltında

Antalya'nın Kaş İlçesi'ne bağlı Kalkan Beldesi’nde, aralarında belde belediye başkanının da olduğu 16 kişi, sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

26 Kasım 2013 17:55

Antalya İl Jandarma Alay Komutanlığı ve Kaş Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalkan Belediyesi ile çeşitli adreslere sabaha karşı operasyon düzenledi.

Operasyonda Kalkan Belediye Başkanı CHP’li Ömer Saim Karakurt, Belediye Meclis Üyesi Cengiz Pehlivan, Fen İşleri Müdürü Osman Duran ile gazeteci Ö.Y., serbest çalışan M.M., O.Ç., A.B., M.M.’nin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Kalkan Jandarma Komutanlığı’nda sorguları süren şüphelilerin, ihaleye fesat karıştırmakla itham edildiği öne sürülüyor.

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