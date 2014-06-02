T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li Oran'dan Kılıçdaroğlu'na mektuplu eleştiri

Umut Oran: Görevden alınacak MYK üyelerinin itibar ve kişilik haklarının da gözetilmesi doğru olacaktır

02 Haziran 2014 15:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından son MYK değişikliğiyle Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alınan İstanbul Milletvekili Umut Oran, il başkanları, PM üyeleri ve milletvekillerine gönderdiği mektubunda, Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

Oran, "Kıymetli Yol Arkadaşlarım" hitabıyla başladığı mektubunda Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK tercihini, "Tüzüğümüz gereği Sayın Genel Başkanın, PM içerisinde istediği kişilerle birlikte çalışma ve değiştirme  hakkı olsa da, görevden alınacak MYK üyelerinin itibar ve kişilik haklarının da gözetilmesi doğru olacaktır. Bu hassasiyetin bundan sonra gösterilmesinin daha yararlı olacağı kanaatindeyim" sözleriyle eleştirdi.


'Gereksiz ve haksız yıpratıldık'


Oran, "Son MYK'da yeniden görev almamamın komisyonda yer almam (belediye başkan adaylarını belirleyen 5'li komisyon) ya da genel performansımla ilgili bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Ne yazık ki görev değişikliği süreci ve yönteminin basında ve kamuoyunda gereksiz tartışmalara yol açacak şekilde yapılması hem partimizin hem de önceki MYK üyelerinin gereksiz ve haksız yıpranmalarına neden olmuştur" değerlendirmesi yaptı.

ETİKETLER

umut oranchpkemal kılıçdaroğlumektupeleştiri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24