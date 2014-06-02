CHP'li Oran'dan Kılıçdaroğlu'na mektuplu eleştiri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından son MYK değişikliğiyle Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alınan İstanbul Milletvekili Umut Oran, il başkanları, PM üyeleri ve milletvekillerine gönderdiği mektubunda, Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

Oran, "Kıymetli Yol Arkadaşlarım" hitabıyla başladığı mektubunda Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK tercihini, "Tüzüğümüz gereği Sayın Genel Başkanın, PM içerisinde istediği kişilerle birlikte çalışma ve değiştirme hakkı olsa da, görevden alınacak MYK üyelerinin itibar ve kişilik haklarının da gözetilmesi doğru olacaktır. Bu hassasiyetin bundan sonra gösterilmesinin daha yararlı olacağı kanaatindeyim" sözleriyle eleştirdi.



'Gereksiz ve haksız yıpratıldık'



Oran, "Son MYK'da yeniden görev almamamın komisyonda yer almam (belediye başkan adaylarını belirleyen 5'li komisyon) ya da genel performansımla ilgili bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Ne yazık ki görev değişikliği süreci ve yönteminin basında ve kamuoyunda gereksiz tartışmalara yol açacak şekilde yapılması hem partimizin hem de önceki MYK üyelerinin gereksiz ve haksız yıpranmalarına neden olmuştur" değerlendirmesi yaptı.