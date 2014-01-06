CHP’li Oran’dan Erdoğan’a: Sabah ve ATV için satın alma talimatı verdiniz mi?

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Çalık Grubunun Sabah- ATV satışına ilişkin olarak iş adamlarının 550 milyon dolarlık yardım havuzu oluşturulduğu iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Oran, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Size yakın işadamlarının bir para havuzu oluşturarak Sabah-ATV grubunu satın almaları için talimat verdiniz mi” diye sordu. Oran’ın soruları şöyle:

Sabah-ATV grubunu 4 yıl önce 1,1 milyar dolara satın alan ve damadınızın da uzun süre çalıştığı Çalık Grubu, Halkbank’tan aldığı 750 milyon dolar krediyi geri ödedi mi? Çalık Grubu, Halkbank’tan aldığı 750 milyon dolar krediyi kaç taksitte hangi tarihlerde ne kadarlık bölümünü geri ödedi?

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş’ın dosyası elinden alınana kadar yürüttüğü, ikinci yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında teknik takibe yakalandığı biçimiyle, size yakın işadamlarının bir para havuzu (yardım havuzu) oluşturarak Sabah-ATV grubunu satın almaları için talimat verdiniz mi? Ya da söz konusu işadamlarına bu yönde bir telkininiz oldu mu?

Sizin yönlendirmeniz üzerine Sabah ve ATV’nin satışı için son dönemde devletten büyük ihaleler alan işadamlarından destek talep edildiği ve bu amaçla 550 milyon dolarlık havuz oluşturulduğu, havuza “su koyacak” işadamlarının ise Mehmet Cengiz, Celal Koloğlu, İbrahim Çeçen, Adnan Çebi, Hayrettin Özaltın, Muzaffer Nasıroğlu ve Abdullah Tivnikli’den oluştuğu iddiası doğru mudur?

Grubu, Zirve Holding’in devir alacağı, başında ise Ömer Faruk Kalyoncu’nun bulunacağı duyumu doğru mudur?