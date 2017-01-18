CHP'li Oran: Laik cumhuriyetten yana olanların nefes almasına dahi tahammül yok; bu gidişin sonu kaostur

CHP milletvekili Umut Oran, CHP Gençlik Kolları'ndan 4 kişinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Oran "Türkiye’yi içine kapanık bir ülke haline dönüştüren iktidar bloğu, neredeyse 'laik Cumhuriyetten yana olanların nefes almasına' dahi tahammül edememektedir. İktidar bloğunun polisi, copu, gazı, kurşunu olabilir ama güçlü olan gençlerdir, zira haklı olan da gençlerdir. Daima akılda tutulmalıdır ki bu gidişin sonu ağır bir kaostur" dedi.

Oran'ın yazılı açıklaması şöyle:

"Demokrasinin asgari şartlarına sahip herhangi bir ülkede 'toplanma ve gösteri yapma', tartışılmaz bir haktır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatlarına göre de toplanma ve gösteri yapma hakkı, demokratik toplumda korunan temel haklar arasında yer almakta ve AİHS’nin 10. maddesi ile korunan ifade özgürlüğüyle birlikte, demokratik toplumun temelini oluşturmaktadır.

"Ancak demokratik dünyadan hızla uzaklaşan ve Türkiye’yi içine kapanık bir ülke haline dönüştüren iktidar bloğu, neredeyse 'laik Cumhuriyetten yana olanların nefes almasına' dahi tahammül edememektedir. Bir yandan toplumu baskıyla kontrol amacı güden bu yaklaşım aynı zamanda iktidarın içine düştüğü 'korku denizinde' boğulduğunun da göstergesidir.

"Bu korku; gerçekle yüzleşmekten duyulan korkudur.

"Bu korku; yönünü kaybetmiş odakların her şeyi düşmanlık olarak görmesinin sonucudur.

"Bu korku; zulümle abad olabileceğini düşünenlerin yaşadığı sonsuz korkudur.

"Fakat tarih boyunca binlerce kez görüldüğü gibi toplumlar baskıyla, şiddetle, hukuksuzlukla kontrol edilemezler. “Laiklik istiyorum” diyeni “düşman” olarak kodlayarak, “özgürlük” diye ayağa kalkanı “kelepçeye” vurarak hatta geçmişte olduğu gibi sadece “duran” adamları bile gözaltına alarak bir süreliğine ceylan derisi koltuklarda oturulabilir ancak asla kalplerde taht kurulamaz.

"Daima akılda tutulmalıdır ki bu gidişin sonu ağır bir kaostur. Türkiye’yi 'Açık Hava Hapishanesi' yapmak isteyenler ancak kendi ruhlarını hapsedebilirler ama her sözlerinde haklı olan CHP gençliğine boyun eğdiremezler. İktidar bloğunun polisi, copu, gazı, kurşunu olabilir ama güçlü olan gençlerdir, zira haklı olan da gençlerdir. Türkiye’nin dört bir yanında Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyetimizi korumak görevini üstlenmiş evlatlarımıza yönelen ağır şiddeti kınıyor tüm CHP örgütlerinin ve seçmenlerinin gençlerimizi sonuna kadar destekleyeceklerine olan inancımı tekrarlıyorum.

"Atatürk gençliğinin Cumhuriyet ülküsünün ve tam bağımsız laik, demokratik Türkiye mücadelesinin önünde duramadınız, duramazsınız, duramayacaksınız.

"Kazanan Atatürk Cumhuriyetinin Gençleri olacak!"