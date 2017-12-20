CHP'li Oran: Herhangi bir göreve talip değilim

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - SOSYALİST Enternasyonal Başkan Yardımcısı, CHP\'li Umut Oran, Şubat ayı içerisinde yapılacak parti kurultayında herhangi bir göreve talip olmadığını söyledi.

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Umut Oran, Tokat’ta iş adamı Burhan Besler tarafından düzenlenen \'Dostlar Meclisi\' programına katıldı. Özel bir otelde düzenlenen toplantıya CHP Tokat eski milletvekili Orhan Diren, CHP Tokat eski İl Başkanı Duran Kum, Tokatlı iş adamları ve davetliler katıldı. Dostlar Meclisi’ni düzenleyen Burhan Besler’in konuşmasının ardından kürsüye gelen Umut Oran, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı. \'Şubat ayı içerisinde yapılması planlanan CHP Olağan Kurultayı’nda aday olacak mısınız?\' sorusu üzerine Oran şöyle dedi:

\'\'Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına 2008 yılında aday oldum. Genel Başkan Yardımcılığı yaptım. Parti meclisinde çalıştım. Çok farklı görevlerde bulundum. Ama bu kurultayda herhangi bir göreve talip değilim. Türkiye\'de özellikle siyasetçilerin buna alışması lazım. Siyasette illa bir makam ve mevki için yapılmamalıdır. Ben siyaseti özelikle Türkiye’nin bugün ki durumunda yapmanın bir sorumluluk ve zorunluluk olduğu idraki içerisindeyim. Ve hiçbir göreve talip olmadan görev yapan en alt kademedeki arkadaşlarım kadar çalışıyorum. Ama herhangi bir göreve talip değilim.\'\'

\'SİYASET KİMSEYE UMUT VERMİYOR\'

Oran konuşmasının devamında ise siyasetçilerin halkın önünü açması gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

\'\'Korkunun ecele faydası yok. Hangi siyasi parti gelirse gelsin yapması gereken çözümün parçası olması gerekiyor. Halkın, vatandaşın önünü açması gerekiyor. Burada da bireyler olarak, sivil toplum örgütleri ve halk olarak doğru olan neyse onu ortaya koymamız lazım. Dik durmak gerek. Siyaset sonuçta korku vermemeli, korku üretmemeli, baskı ve şiddet üretmemeli umut vermeli siyaset bunun için yapılmalı, bunun için oraya insanlar seçilmelidir. Şu anda siyasete baktığınız zaman siyaset kimseye umut vermiyor. Hiç kimseye güven vermiyor. Muazzam bir güven açığı var. Ben siyasetçi olarak değişim için, bu devrimi yapmaya aday olarak mücadele ediyorum. Kendi partim içinde de mücadele ediyorum. İktidar partisi ile de mücadele ediyorum. Her türlü bedeli de ödeye ödeye ama bu mücadeleyi de yapıyorum. İşimi gücümü bıraktım. Bu iş ile uğraşıyorum. Hiçbir beklentim de olamadan bunu yapıyorum. Hepimizde bu sürecin içerisinde cesur olmamız lazım. Geleceğimizi karatmamamız lazım. Kimsenin karatmasına müsaade etmememiz lazım.\'\'



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