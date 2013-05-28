CHP'li Oran Başbakan'a 'ayyaş'ları sordu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü grup konuşmasında kullandığı “İki tane ayyaşın yaptığı yasa muteber oluyor da dinin emrettiği bir yasanın sizin için neden reddedilmesi gerekiyor” ifadesini TBMM gündemine taşıdı.

Oran, Erdoğan’a, “Yasa kabul eden “iki tane ayyaş” kimlerdir? TBMM’nin hangi döneminde 2 kişinin onayıyla yasa kabul edilmektedir? Bahsi geçen iki tane ayyaşın yaptığı yasa hangisidir? Bahsi geçen “yasayı yapan” şahısların ayyaş olduğu tarafınızca nasıl tespit edilmiştir? Bu konuda hangi raporlar Başbakanlıkta bulunmaktadır?” diye sordu.

CHP’li Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü grup konuşmasında dile getirdiği ifadeleri Meclis gündemine taşıdı.

Oran, Erdoğan’a yönelttiği soru önergesinde, “Bugün (28 Mayıs 2013) partinizin grup toplantısında yapmış olduğunuz konuşmada “Hangi din olursa olsun bir din yanlışı değil doğruyu emrediyor. Doğruyu emrediyorsa, bunu din emrediyor diye karşısında mı duracaksınız. İki tane ayyaşın yaptığı yasa muteber oluyor da dinin emrettiği bir yasanın sizin için neden reddedilmesi gerekiyor” ifadesinde bulunduğunuz görülmektedir” dedi.

Yasa yapan iki ayyaş kim?

Oran’ın Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:

- Yasa kabul eden “iki tane ayyaş” kimlerdir? TBMM’nin hangi döneminde 2 kişinin onayıyla yasa kabul edilmektedir? Bahsi geçen iki tane ayyaşın yaptığı yasa hangisidir? Bu yasa nasıl “yapılmış”tır, bu yasanın yapılması, kabulü ve yürürlüğe girişi hangi yollarla olmuştur? Bu yasanın TBMM tarafından kabul ve Resmi Gazete’de yayınlanma tarihleri nedir?

Sarhoşluklarını nasıl tespit ettiniz?

- Bahsi geçen “yasayı yapan” şahısların ayyaş olduğu tarafınızca nasıl tespit edilmiştir? Bu konuda hangi raporlar Başbakanlıkta bulunmaktadır? Bu şahısların hangi alkollü içecekleri hangi sıklıkla tükettikleri tarafınızca neye binaen tespit edilmiştir?

TBMM üyesine ayyaş denir mi?

- Türkiye Cumhuriyeti tarihinde “yasa yapan” başka “ayyaşlar” da var mıdır? TBMM üyelerini “ayyaş” olarak tanımlamak TBMM’nin saygınlığına uygun mudur, daha önce bahsettiğiniz edepli, saygın, ilkeli, gerçeklerle uyumlu konuşan milletvekili tarifinde daha önceki milletvekillerini ayyaş olarak tanımlamak da bulunmakta mıdır?

Özür dileyecek misiniz?

- TBMM’nin manevi şahsiyetini zan altında bırakan, TBMM’nin geçmişteki üyelerine tahkir anlamı taşıyan sözler tarafınızca tashih edilecek midir, özür dilemeyi düşünüyor musunuz?