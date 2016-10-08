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CHP'li Onur Öymen’in oğlunun düğününe Victoria’s Secret mankenleri de katıldı

İtalyan modacı Roberto Cavalli’nin eşi Eva Cavalli de törendeydi

08 Ekim 2016 15:37

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen’in oğlu Burak Öymen, yıllardan bu yana birlikte yaşadığı Çek model Tereza Maxova ile Didim’de evlendi. Victoria’s Secret mankenlerinden Karolina Kurkova ve Eva Herzigova da çiftin Didim’deki köy düğününe katıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kazakistan merkezli Capital Partners’ın kurucu ortaklarından Burak Öymen, yıllardan bu yana birlikte yaşadığı, çocuklarının annesi ünlü Çek model Tereza Maxova ile dünyaevine girdi. Çiftin kına gecesi ve düğününe, dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret’ın meleklerinden Karolina Kurkova ve yakın dostu Eva Herzigova ile dünyaca ünlü İtalyan modacı Roberto Cavalli’nin eşi Eva Cavalli de katıldı. 



Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen törende gelin Maxova, atla damat evine getirildi. Yüzü al bir yazmayla örtülen ve bindallı giyen gelinin nedimeleri ise Çek modelin meslektaşları olan Kurkova ile Herzigova oldu. Gecede yabancı misafirlere közde pişirilen Türk kahvesi ve gözleme ikram edildi. Konuklar sahneye çıkan dansözle geç saatlere kadar doyasıya eğlendi. Kına gecesinin ardından bir gün sonra da düğün, yine Türk adetlerine uygun yapıldı.

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