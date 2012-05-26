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Politika

CHP'li Nazlıaka: Başbakan vajina bekçiliğini bıraksın!

Başbakan Erdoğan’ın “kürtaj” ve “sezaryen” ile ilgili sözlerine CHP'den sert tepki geldi

26 Mayıs 2012 20:34

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “kürtaj” ve “sezaryen” ile ilgili sözlerine, “Başbakan’ın açıklamasını son derece hazin buluyorum. Başbakan’ın kadının bedeni üzerinden siyaset yapmayı bırakması gerekiyor, özetle diyorum ki Başbakan ‘vajina’ bekçiliğini bıraksın” yanıtını verdi.
 
CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “kürtaj” ve “sezaryen” ile ilgili açıklamalarını ANKA haber ajansına değerlendirdi. Nazlıaka, şöyle dedi:

“Başbakan’ın açıklamasını son derece hazin buluyorum. Başbakan önce 3 çocuk önerisinde bulundu kadınlara arkasından bunu 5 çocuğa çıkardı. Arkasından kürtaj ile ilgili böyle bir açıklama yaptı. Avrupa ülkeleri içerisinde kürtajın yasak olduğu tek ülke Malta’dır. Başbakan Türkiye’yi bir yandan Dünyanın 16., 17. büyük ekonomisiyiz diye övünüyor ama öte yandan Türkiye’yi Malta’yla aynı kategoriye sokuyor. Ayrıca Başbakan’ın kadının bedeni üzerinden siyaset yapmayı bırakması gerekiyor, özetle diyorum ki Başbakan vajina bekçiliğini bıraksın.

Totaliter rejim insanların özel hayatına müdahale etme noktasına getirmiştir Türkiye’yi. Başbakan kadınların özel tercihleriyle uğraşmayı bırakıp ülkeyi yönetsin.”


Onur: Talihsiz bir açıklama


ANKA haber ajansına konuşan CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur da şöyle dedi:

“Başka insanların bedenleri üzerinde Başbakan’ın böyle bir görüş vermesi doğru değil. Sezaryena ya da kürtaja ya da normal doğuma çocuğunu doğurup doğurmamaya karar verecek olan kadının kendisidir. Başbakan çıkıp böyle bir fetva tarzı bir şey verirse çok yanlış olur. Bunu doktor söyler, ailelerde bu tip görüşler olur ama Başbakan’ın çıkıp böyle bir şey söylemesi o kadar yanlış ki. Kürtajı yasaklarken tecavüze uğrayıp hamile kalan bir sürü kadını düşünmesi lazım. Ne yapacağız, onları da tecavüzcüleriyle mi evlendireceğiz diye. Sezaryen yüzyıllardır uygulanan bir doğum yöntemi. Bunun aşırıya kaçmasını engellemek için 'Ben sezaryena karşıyım' lafı son derece talihsiz bir açıklama. Artık bırakın Başbakan olarak bu erkek milleti kadınların bedenleri üzerinden ellerini çeksinler.

Ben bu tavrın bir zamanlar başörtüsü yasaklarından muzdarip bir parti başkanının ağzına yakıştıramıyorum. Nasıl ki başörtülü kızlarımıza yapılan yanlış idiyse belli başlı uygulamalar bu da aynı mantıktan yola çıkılarak söylenmiş bir laftır.

Bunun sonucu insanların Başbakan öyle dedi diye zorla normal doğumlara,bazı insanlar korkar bunu yapamayabilirler ya da zorla hamile bırakılan çocukların mecburen çocukları doğurmak zorunda kalmalarına kadar gider. Onun için Başbakan’ın bu tip açıklamalar yapmaması en sağlıklısı, bu iş doktorlara, uzmanlara, kadınların tercihlerine bırakmaları gerekiyor.”

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aylin nazlıakachperdoğankürtajsezaryen

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