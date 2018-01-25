CHP'li Namık Havutça: Yönetimin anlayışı 8 yıldır aynı, sonuçlar ortada, oy oranımız yüzde 25!

CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını koyan Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin ekibinde yer alan CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar önemli çalışmalarda bulunduğunu belirterek, "Ama Türkiye’nin her tarafından yaptığımız gezilerde gördük ki partimizin hâlâ bir iktidar heyecanı yaratamadığını görüyoruz. CHP, 8 yıldan beri aynı anlayışla yönetiliyor. Gelinen noktada aldığımız sonuçlar ortada. Partimiz yüzde 25 bandında oy alıyor" diye konuştu. Havuçta, "Türkiye’nin önüne, toplumun ve partimizin önüne yeni bir anlayışı, bir umudu ortaya koymamız lazım" ifadesini kullandı.

CHP'li Havuçta, 36. Olağan Kurultay’a sayılı günler kala Kılıçdaroğlu adına kurultay delegelerinden imza toplanmasına da, 18. Olağanüstü Kurultay sonuçları hatırlatmasıyla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu’nun 944 imza ile aday gösterilmesine rağmen 740 oy a seçildiğini ifade eden Havuçta, ”Yüzde 10 imza yeterli ise daha fazla imza zorlaması yapmak kurultayın iradesine ipotek koymak anlamına gelir. O zaman seçimleri, kurultayı niye yapıyoruz ki” dedi.

Bunun parti tüzüğünden kaynaklanan bir boşluk olduğunu, baskıyı ortadan kaldıracak demokratik bir hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Havutça, "Kurultay’da Muharrem İnce kesin aday. Biz diyoruz ki, böyle bir imza baskısı da doğru değil” ifadesini kullandı.

CHP’nin 3-4 Şubat’ta yapılacak 36. Olağan Kurultayı öncesinde Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve arkadaşları çalışmalarını sürdürüyor. Kurultay delegeleri tek tek aranarak sadece oy desteği değil, CHP’nin 2019 seçimleri ve önemi de anlatılıyor. İnce ekibinden Balıkesir Milletvekili Havutça, “5-6-7 seçimdir, seçim gecelerini partinin ışıklarını kapatan boynu eğik vaziyette seçimleri kaybeden ve umutsuzluğa kapılan seçmenimizin karşısında 2019 Kasım seçimlerine yönelik bir umut bir inanç koymak istiyoruz” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın T24'e değerlendirmeleri şöyle:

“Belediye başkanlıklarını biz alalım' küçük hesaplar doğru değil”

Kurultay Delegeleri tektek arıyoruz, Adana’dan Zonguldak, Yalova’ya kadar tek arıyoruz. Delegelerimize, partinin daha demokratik bir işleyişe sahip olmasını, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini, zor zamanlarda olduğunu ifade ediyoruz. Muharrem İnce ve ekibine destek istiyoruz.

CHP’nin 2019 seçimlerine yönelik bir iktidar heyecanı, hedefi, umudu ortaya koyması gerekir. Bu anlamda bunu alt yapısını oluşturmak ve bunun için de 5-6-7 seçimdir, seçim gecelerini partinin ışıklarını kapatan boynu eğik vaziyette seçimleri kaybeden ve umutsuzluğa kapılan seçmenimizin karşısında 2019 Kasım seçimlerine yönelik bir umut bir inanç koymak istiyoruz.

Bunu yaparken de nasıl olacağını 2016 referandumundan sonra Türkiye’nin başka bir rejme doğru savrulduğunu ve 3 Kasım 2019 seçimlerinin yaşamsal önemde olduğunu, Türkiye’nin demokrasisinin oylanacağını neredeyse öngörerek hiç kimsenin küçük olsun benim olsun partiyi biz yönetelim, Türkiye’yi kim yönetirse yönetsin, belediye başkanlıklarını alalım hesapları yapmak yerine büyük fotoğrafa bakarak herkesi kucaklayacak, demokratik ilkeleri partide hayata geçirecek koşulsuz çok köklü önlemler almak gerekiyor.

Biz genel merkezin de tüzüğün öngördüğü yüzde 10 imza toplamasını olağandır. Sayın Muharrem İnce ve kurultay delegelerini arayarak yüzde 10’uk bir imza 130 civarında, bin 265 civarında Kurultay delegesi var, 127 civarında en az olması gerekiyor. Bizim çalışmamız sadece imza toplamak değil neden partide bir seçenek olarak kurultay delegelerinin önüne kendisi bir seçenek ortala olduğunuzu anlatıyoruz.

“CHP, 8 yıldan beri aynı anlayışla yönetiliyor, parti yüzde 25 bandında“

2010 yılında bu yana genel başkan önemli çalışmalar yaptı, mücadeleler verdi, Adalet Yürüyüşü ile dünya demokrasi tarihine geçti. Bunların hapsini doğru buluyoruz ama gelinen noktada gördüğümüz şu ki bütün Türkiye’nin her tarafından yaptığımız gezilerde gördük ki partimizin hala bir iktidar heyecanı yaratamadığını görüyoruz. CHP 8 yıldan beri aynı anlayışla yönetiliyor. Gelinen noktada aldığımız sonuçlar ortada. Partimiz yüzde 25 bandında oy alıyor.

Türkiye’nin önüne, toplumun ve partimizin önüne yeni bir anlayışı, bir umudu ortaya koymamız lazım. Şimdi biz çalışmalarımızla bunu yapıyoruz Kurultay delegeleri ile konuşuyoruz. Tek tek arıyoruz, Doğu delegelerimizi Diyarbakır’dan Mardin’den tutun Batıya kadar konuşuyoruz ve bunları anlatıyoruz.

“Parti kültürümüze göre, il başkanının hayır demesi zor”

Parti tabanından müthiş bir destek var. Bizim yaptığımız tespitleri onlar da yapıyor ve heyecanlanıyorlar. Ama biz diyor şu anda genel başkana yönelik imza toplanmasıyla ilgili bir süreç yürütülüyor. Genel başkan adına imza istediğinde bir il başkanının şu anda parti kültüründe hayır demesi mümkün değil. Bazıları ben Kurultay’da karar vereceğim derken bazıları da bu talep karşısında imza vermek zorunda kalıyorlar.

“Muharrem İnce kesin aday”

Kurultay’da Muharrem İnce kesin aday, biz diyoruz ki, böyle bir imza baskısı da doğru değil. Kurultay’da aday olabilmek için yüzde 10 imza yeterli. Geçtiğimiz kurultay da genel başkan 944 imza ile aday gösterildi ama 740 oy aldı. İnce ise 174 imza ile aday oldu 415 oy aldı. Burada imza baskısını, yapılıp yapılmadığını da ben olasılık olarak söylüyorum ve ilkesel bir tutum olarak söylüyorum yüzde 10 imza ile yeterli ise daha fazla imza zorlaması yapmak kurultayın iradesine ipotek koymak anlamına gelir. O zaman seçimleri, kurultayı niye yapıyoruz. Kurultay delegesi tüzüğün öngördüğü yeterli imza toplandığı takdirde daha fazla kurultay delegesinin imzasına başvurmayı demokratik iradeye bir müdahale olarak görüyoruz. Gördüğümüz bu boşluğu hukuksal bir tüzük düzenlemesiyle baskıyı ortadan kaldıracak demokratik bir hale getirmemiz lazım. En az yüzde 10 ise en fazla da bu yüzde 15 olmalı. Siz 1265 üyeli bir kurultay da 900 imza koyarsanız, bunun demokratik ilkelerle bağdaşır tarafı yok. Kurultay delegelerinin büyük bir bölümünü zorlamak sayın İnce’nin imza noktasında başını köşeye sıkıştırmak olarak algılanabilir"