CHP'li Murat Bakan, 'kayıp-çalıntı' silahları sordu

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı\'nın 2017 yılı faaliyet raporundaki kayıp-çalıntı silah bilgileriyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun cevaplaması için Meclis Başkanlığı\'na soru önergesi verdi.

TBMM İçişleri Komisyonu üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 2017 faaliyet raporuna göre, 2 milyon 198 bin 774 kişinin araç tescil, silah ruhsat, ehliyet ve kurum kimliği belgelerini kaybetmesi nedeniyle kayıt oluşturulduğunu söyledi. Raporda 385 bin 178 çalıntı- kayıp aracın kayıtlara geçtiğini, 1 milyon 147 bin kişinin araç plakasının çalıntı-kayıp olduğu gerekçesiyle başvuru yaptığının yer aldığını belirtti.

Rapordaki en çarpıcı rakamın ise kayıp- çalıntı silahlara ait bölüm olduğunu bildiren Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun cevaplaması için TBMM Başkanlığı\'na yazılı soru önergesi verdi. Murat Bakan önergede şu soruların cevaplandırılmasını istedi:

\"Kayıtlara geçen 106 bin 740 vatandaşa ait çalıntı- kayıp silahların bulunmasıyla ilgili İçişleri Bakanlığının yürüttüğü bir çalışma var mı? Söz konusu kayıp olan silahların tamamı ruhsatlı mıdır? Söz konusu kayıp olan silahların türleri nedir? 106 bin 740 vatandaşa ait olduğu ifade edilen çalıntı- kayıp silahlar kaç tanedir? Çalıntı- kayıp kaydı olan silahlarda; aynı kişiye ait birden fazla çalıntı- kayıp kaydı silah var mıdır?\"



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