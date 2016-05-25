CHP'li Muharrem İnce: 'Başkanlığı kan dökmeden getiremezsin' sözü kararlılığımıza vurgudur

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Başkanlığı kan dökmeden getiremezsiniz" sözlerinin, kararlılık vurgusu olduğunu söyledi.



Muharrem İnce, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında CHP’de umut görmediğini, partide bir değişimin, bir dönüşümün olması gerektiğini belirterek, uyarı görevini yaptığını ifade etti.

Dokunulmaklıklar konusunda HDP'nin peşine gidilmemesi gerektiğini belirterek, "Dokunulmazlığı gerekirse CHP Anayasa Mahkemesi'ne götürür" diye konuştu.

"Benim hapse girmek gibi bir görevim yok"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin "Gerekirse hapsi girerim" sözlerini değerlendiren İnce, "Benim hapse girmek gibi görevim yok, neden hapse girecekmişim. Şık bulmuyorum, doğru bulmuyorum. Dokunulmazlıklarda rüşvetçiler, 4 bakan var mı? Bakanların dokunulmazlığı ömür boyudur. Eski bakansanız TBMM sizi sevk etmedikçe yargılanmazsınız.

Erdoğan, sen mahkeme misin, ey Erdoğan milletim Saray’da suçlu Cumhurbaşbakanı istemiyor." dedi.

"Başkanlığı kan dökmeden getiremezsiniz"

CHP'nin muhafazakârlarla ve Kürtlerle barışması gerektiğini söyleyen Muharrem İnce, "CHP’nin buradan çıkış kapısı olması gerekir. Ülke elden gidiyor. Uyarı görevimi yapıyorum. Hâlâ diyorum ki köprüden önce son çıkış var. Muhafazarkârlar, Kürtlerle barışabiliriz. CHP’nin silkinmesini yaparız. CHP değil de MHP bunu başarırsa göreceğiz gelecekte olacaklar. Bu durumda CHP’den MHP’ye oy kayması olacak. Çıkın sokağa sorun.



Kan dökmeden bunu yapamazsınız sözü ile kararlılığımıza vurgu yaptı. Tabii kendi üslubu ile söyledi. Mesele sert olma meselesi değil, mesele güven meselesi. 2010'da olsaydı bu sertlik işe yarardı. Ama bugün artık güven kalmadı. Yenilenmekten korkmamak lazım." dedi.