CHP'li Muharrem İnce: Askerimizin başına çuval geçirilirken neredeydiniz?

Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Mart 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab konusunda nota verilmesine tepki gösteren CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Askerimizin başına çuval geçirilirken neredeydiniz?" diyerek tepki gösterdi.

Türkiye'nin, İran ambargosunu delmek ve kara para aklama gibi suçlardan tutuklu bulunan Reza Zarrab için nota vererek ABD'den bilgi istemesi ana muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı.

CHP'li Muharrem İnce, 4 Temmuz 2003'te Kuzey Irak'ta 11 Türk askerinin ABD'li askerlerce başlarına çuval geçirilerek gözaltına alındığını hatırlattı. Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın, ABD'ye nota verilmesini isteyen muhalefete, “Ne notası veriyorsun, müzik notası mı” diye karşı çıktığını vurgulayan İnce, şunları söyledi:

"Bizimkiler teleşlandı"

“Demek ki bu hayırsever işadamı Zarrab, Türk askerinden daha değerli. Acaba gerçekten böyle mi, yoksa suç ortaklıklarının, ortaya çıkmasından mı korkuyorlar? Zarrab konusunda hükümetin bu duyarlılığı gözlerimi yaşartıyor. Kendisi ile çok yakından ilgileniyorlar. 27 Kasım'da Zarrab davasında jürili duruşma başlayacak. Jürili duruşmalarda çapraz sorgulama da yapılıyor. Bizimkileri bir telaş aldı.''

İnce, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, Zarrab'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladığını da hatırlatarak, şöyle dedi:

“Şimdi ben de soruyorum, Suriye'de, Kuzey Irak'ta kayıp, esir düşmüş, ne olduğu belli olmayan, ölü mü diri mi bilinmeyen askerimiz var mı? Açıklasınlar. Zarrab ile bu kadar ilgilenenler, kayıp askerimizin sayısını da açıklasınlar. Askerlerimizin durumu nedir? Hiç merak ediyorlar mı?”

“80 milyondan daha mı kıymetli"

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan da TBMM'de yaptığı açıklamada Zarrab notasına tepki gösterdi. Özcan şunları kaydetti:

“Nota bir ülkenin milli çıkarları için verilir. Şahsi çıkarları için değil. Hangi milli çıkarımızın zedelendiğini düşünüyorsunuz? Yargıda bazı ifadeler vermesinden mi rahatsız oluyorsunuz? Ne kıymetliymiş… Onu, 80 milyondan daha kıymetli kılan nedir? Utanç duyuyorum bir milletvekili olarak. Zarrab'ın Türkiye'de yaptıklarını biliyoruz.”