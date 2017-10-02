CHP'li Milletvekili Sarıbal'dan Milli Eğitime 'form' tepkisi

BURSA, (DHA)- CHP Parti Meclisi üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Milli Eğitim Bakanlığı İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin, öğretmenler tarafından doldurulması için okullara gönderdiği İşe Giriş Periyodik Muayene Formu\'nun ‘Tıbbi Analiz’ kısmında, öğrtemenlere alkol kullanıp kullanmadıklarının sorulduğunu belirterek, \"Bütün kimlik ve iletişim bilgilerinin bulunduğu bir işe giriş belgesinde, böyle bir sorunun ne işi var?” diye sordu.

Milletvekili Orhan Sarıbal, halihazırda çalışmakta olan öğretmenler tarafından da doldurulması istenen formla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Sarıbal, formda yer alan kimi soru içeriklerinin ve istenen bilgilerin, sağlık sorunlarının çalışma hayatına etkisini tespit etmekle değil, öğretmenlerin kendi yaşamlarını ilgilendiren konuların sorgulanmasıyla ilgili olduğunu söyledi. Çalışma hayatıyla ilgili bir bilgilendirme formuyla, bireylerin özel yaşamlarını, hak ve özgürlük alanlarını sorgulamanın kabul edilemez olduğunu dile getiren Sarıbal, “Bakanlığın okullara gönderdiği formda öğretenlere önce çalıştığı yer, unvanı, iletişim bilgileri ve vatandaşlık numarası soruluyor. Ardından Formun ‘Tıbbi Analiz’ kısmında da alkol kullanıp kullanmadıkları sorusu yöneltiliyor. Bir kişinin alkol kullanıp kullanmaması tamamen kişisel bir tercihtir ve kişinin özel yaşamını ilgilendirir. Bütün kimlik ve iletişim bilgilerinin bulunduğu bir işe giriş belgesinde böyle bir sorunun ne işi var? Milli Eğitim Banklığı, işe alım yaparken öğretmenler arasında alkol tüketenler ve alkol tüketmeyenler diye bir sınıflandırma mı yapıyor?” ifadelerini kullandı.

Sarıbal, “‘Alkol kullanıyor musunuz?’diye bir sorunun bulunduğu bu formun, işe yeni başlayan ya da halihazırda çalışan öğretmen farkı gözetmeksizin doldurulması isteğinin, okullarda yaşanan ayrıştırma ve ötekileştirmenin son kanıtı olduğunu savundu. Sarıbal, \"Laik, demokratik, çağdaş ve bilimsel bir eğitim metodolojisi geliştirmek için çalışması gereken Milli Eğitim Bakanlığı’nın, eğitim sistemindeki çöküşe sırt çevirmesi ve bunun yerine öğretmenlerin özel yaşamlarıyla ilgilenmesi açık şekilde bir akıl tutulmasıdır” dedi.

TEPKİLER ÜZERİNE DURDURULDU

Öğretmenlerden gelen tepki üzerine formların doldurularak okul yönetimlerine teslim edilmesinin durdurulduğunu belirten Sarıbal, “Ancak bu durum, Milli Eğitim Bakanlığı’nın imza attığı bu skandalı örtmeye yetmez. Durdurma kararından önce, öğretmenler tarafından doldurularak okul yönetimlerine teslim edilen formlar bulunduğu gibi, durdurma kararı resmi bir yazı yoluyla ile kesinleştirilmiş de değil.

Öte yandan bu uygulama, Milli Eğitim Bakanlığı’nın laik, demokratik ve çağdaş eğitim sistemine ve çalışma koşullarına karşı geliştirdiği çarpık bakışı gözler önüne sermektedir. Bu formların doldurulması resmi bir açıklamayla durdurulana kadar konunun takipçisi olmayı sürdüreceğiz\" diye konuştu.



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