CHP'li milletvekili aday adayının stresten midesi delindi

CHP İzmir 2. Bölge milletvekili aday adayı olan Şener Akdemir'in (30) midesi stres nedeniyle delindi. Hayati tehlike atlatan Akdemir ameliyat oldu. Tedavisi hastanede süren Akdemir için arkadaşları, köyleri gezerek oy istiyor.

2011 Genel seçimlerinde 26 yaşındayken CHP İzmir 1. Bölge 13. sırada yer alarak Türkiye'nin en genç milletvekili adayı olan Şener Akdemir, bu kez 2. Bölge'den önseçime girerek aday olmak istedi.

Şener, geçen hafta mide ağrısı ile gittiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde midesi delindiği için ameliyata alındı. Hayati tehlike atlatan Akdemir'in tedavisi hastanede sürerken onun için genç arkadaşları özellikle köyleri dolaşarak oy istiyor.

Siyaset bilimi eğitimi alan Akdemir, Almanya'da ekonomi, Çin'de yenilebilir enerji üzerine yüksek lisans yaptı.

Kariyerine sosyoloji eğitimi ile devam eden Akdemir, iyi derecede Çince, Almanca ve İngilizce biliyor.

Rakipleri her üye ile görüşüp oy isterken, hastanede sağlığına kavuşmayı bekleyen Akdemir, "Aylardır ihmal ettiğim, ağrı kesicileri kontrolsüz alarak ötelediğim mide ağrım vardı. Stres nedeniyle daha da arttı, hastaneye gittiğimde artık çok geçti, midem delinmişti. Sağlığıma kısmen kavuştum, tedavim sürüyor, daha da iyi olacak. Benim yerine arkadaşlarım çalışıyor. Beş yıldır CHP'de aktif siyaset yapıyorum. Üye beni tanıyor. Tercih ederlerse onları en iyi şekilde temsil ederim" dedi.