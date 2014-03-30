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Mersin’de CHP adayının aracına saldırı

CHP Mersin Belediye Başkan AdayıTarhan'ın seçim çalışmalarında kullandığı minibüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi

30 Mart 2014 00:02

Hikmet Durgun

Mersin’de CHP’nin merkez ilçe Mezitli Belediye Başkan Adayı Neşet Tarhan’ın seçim çalışmalarında kullandığı minibüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre CHP'nin merkez ilçe Mezitli Belediye Başkan Adayı Neşet Tarhan'ın seçim çalışmalarında kullandığı minibüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırıda minibüsün camları kırıldı.

Tarhan'ın evinin önünde park halindeki panelvan minibüse saldırı, gece saatlerinde gerçekleşti. Henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin düzenlediği saldırıda minibüsün camları kırılarak araca hasar verildi. Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Olayla ilgili açıklama yapan Neşet Tarhan, seçim çalışmalarında kullandığı aracına ciddi hasar verildiğini belirterek, "Huzur ve barış içerisinde yürüttüğümüz seçim çalışmalarımızı gölgelemeye çalışıyorlar. Bu saldırı alçakça ve haince bir saldırıdır. Olayın faillerinin bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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