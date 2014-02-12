CHP'li Melda Onur'dan 'bonzai'ye Meclis araştırması önerisi

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, son dönemde gençler arasında hızla yayılan ve bir çoğunun ölümüne neden olan sentetik uyuşturucu bonzainin, önüne geçilebilmesi ve gerekli yasal önlemlerin alınabilmesi amacıyla Meclis araştırması istedi. Onur’un, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne dayandığı bilgilere göre, Türkiye’ye giren bonzainin yaygınlığı yılda yüzde 300 artıyor.

Haşere zehri olarak kullanılan bonzai dünyaya Çin, Almanya ve Belçika’daki bonzai laboratuvarlarından yayıldı. Toz haldeki bonzai, alkol ve asetonla sıvılaştırılıyor.

Bonzai, doğal ve zararsız izlenimi vermesi için çoğunlukla otlara püskürtülüyor ve kuruduktan sonra hasat ediliyor. Bu nedenle diğer adı ‘sentetik esrar’. Tütüne karıştırılarak içiliyor ve kullanıcı, haşere ilacını ciğerlerine çekiyor.

Kullanıcıların 3 yıl içinde ölümüne neden olan bonzainin yaygınlaşmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alınmasını talep eden Melda Onur’un hazırladığı Meclis araştırma önergesi şöyle:

Son yıllarda ülkemizde ortaya çıkan ve kullanımı hızla yayılan bonzai isimli uyuşturucu madde özellikle gençlerimiz açısından ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Toplumda hızla yayılan ve bağımlılık oranı oldukça yüksek olan bu madde, son zamanlarda bir çok gencin ölümüne de sebep olmuştur.

Sokaklarda genel olarak ‘bonzai’ olarak adlandırılan uyuşturucu gerçekte ‘Sentetik Kannobionid’ ismi altındaki birçok maddeden oluşmaktadır. Ülkemizde henüz uyuşturucu madde kapsamına dâhil edilen bonzai ilk kez 2010 yılında polis kayıtlarına girmiştir. Miktarı küçük ama işlevi büyük olup, küçük miktarlarda taşınabilmektedir, bu yüzden satıcı için kârlı, alan için ucuz olup, kokusuz olduğu için fark edilmesi de güçtür.

Birleşmiş Milletler Suç ve Uyuşturucu Ofisi’nin (UNODC) verilerine göre tüm dünyada bonzai gibi sentetik uyuşturucu yaygınlaşmasında yüzde 300’lük artış oldu. AB İlerleme Raporlarında da, Türkiye’nin uyuşturucu talebini azaltmakta yetersiz kaldığı belirtilerek, bu noktada uyuşturucu bağımlılarının tedavi ve rehabilitasyonunda olan devlet fon ve yatırımlarının yetersizliği dikkat çekmektedir.

Bonzai’nin ana kimyasalları olan, ‘JWH, AM, HU’ serisinin tümü tarım ilacı üretiminde kullanılmaktadır. Kriminal laboratuvarlarında yapılan incelemelerde toplam 205 yeni tür kimyasal bulunmuştur. Bonzai imalatçıları, her seferinde aynı serinin farklı bileşenlerini kullanmaktadır. Polisin yakaladığı kullanıcı gözaltındayken idrarı, kriminal laboratuvarında hızla tahlil edilmektedir. Laboratuvar sonucuylamahkemeye sevk edilen kullanıcı, uzman yardımı ve rutin idrar tahlili koşuluyla denetimli serbestlikten yararlanmaktadır.

Bonzai madde bağımlılığını da tanımlamak gerekirse, davranış, duygu ve düşünce üzerindeki direk olarak etkili olan bir süreç oluşmaktadır.Uzman açıklamalarına göre; önce denge kaybı, sonra yavaşça bilinç yitimi ve geçici körlük olur. Halüsinasyon, panik atak, kusma, aşırı heyecan ve göz bebeklerinin şişmesi semptomları içindedir.

Özellikle lise çağındaki gençlerin kullandığı bir uyuşturucu olan bonzai satışının internet üzerinin de yapılmakta olduğu bilinmektedir. Bu vesileyle gençler ölümün kucağına itilmekte ve bu süreç 3 yılda ölümle sonuçlanmaktadır.Geçtiğimiz aylarda, bonzai’yle mücadeleye dikkat çekmek için, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kitle, İstanbul’da protesto yürüyüşü düzenlemiş, hükümete gençliğe sahip çıkması yönünde çağrılar yapmıştır.

Gençlerimizi, bağımlılık oranı çok yüksek olan ve çok kolay bulunan bu kimyasal zehrin kıskacından kurtarmak ve yaygınlaşmasını önlemek gerekmektedir. Bu kapsamda önleyici tedbirlerin ve gerekli yasal önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırılması açılmasını talep ediyoruz.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yıllara göre yakaladığı bonzai rakamları,2011’de 48 kg,2012’de 182 kg, 2013’de 182 kg, 2014 yılının sadece Ocak ayında 11 kg.