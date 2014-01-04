CHP'li Melda Onur, Taksim metrosundaki yaralama olayını sordu

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, Taksim metrosunda özel güvenlik görevlisinin Aykut Kelek isimli gencin kafasına metal dektörle vurarak yaralamasını İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya sordu. Onur, Bakan Ala'ya, "Aykut Kelek’i başından yaralayan ve gözaltına alınan güvenlik görevlisi için İçişleri Bakanlığı şirket hakkında soruşturma başlatacak mıdır?" sorusunu yöneltti.

Melda Onur’un verdiği soru önergesi şöyle:

“30.12.2013 tarihinde saat 18.00 sıralarında Taksim Metro İstasyonu’na biletsiz girmeye çalışan iki kardeşin güvenlik görevlileriyle tartışması sonucunda yaşam hakkına kast eden bir olay yaşanmıştır.

Taksim’den Hacıosman yönüne doğru gidecek olan metroya binmek için gişelere gelen Aykut Kelek ve Yasin Kelek kardeşler, AKBİL’lerinin bitmesi nedeniyle gişelerden geçiş yapamamış, paralarının olmadığını söyleyen kardeşlerle güvenlik görevlileri arasında tartışma çıkmıştır. Tartışma kavgaya dönüşürken, bir güvenlik görevlisi elindeki metal üst arama dedektörüyle Aykut Kelek’in başına vurmuş, kafa travmasıyla yere yıkılan Aykut Kelek hastaneye kaldırılmıştır.

Kişilerin ifadeleri ya da gişelerden parasız geçme amaçları ne olursa olsun, özel güvenlik mensuplarının savunmasız insanlara yönelik böylesine bir şiddete başvurmaları kabul edilemez.

Özel güvenlik görevlilerinin son zamanlarda sıkça gözlemlenmekte olan orantısız şiddet uygulamaları gittikçe kamuoyunda tepki çekmeye başlamıştır. Üniversitede barışçıl eylem yapmak isteyen öğrencileri döven, HES protestolarında nöbet tutan köylülerin üzerine biber gazı sıkan ve kaba kuvvet kullanan özel güvenlik görevlileri de bu kapsam dahilindedir.

- Aykut Kelek’i başından yaralayan ve gözaltına alınan güvenlik görevlisi için İçişleri Bakanlığı şirket hakkında soruşturma başlatacak mıdır?

- Toplu ulaşım alanlarında görev yapan güvenlik görevlileri psikolojik teste tabi tutulmakta mıdır ve bu tür adli olaylara karışan personellerin yeniden bir testten geçirilmesi söz konusu mudur?

- Özel güvenlik şirketlerinin denetimi Bakanlık tarafından hangi birimlerce yapılmaktadır?

- Hakkında soruşturma açılan özel güvenlik şirketlerine ve görevlilerine Bakanlık tarafından hangi yaptırım uygulanmaktadır?"