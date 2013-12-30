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Yaşam

Özel güvenlik, metroya ücretsiz binmek isteyen genci ağır yaraladı

Taksim metrosunda özel güvenlik elemanı, ücretsiz yolculuk yapmaya çalışan gencin kafasına metal el dedektörü ile vurdu

30 Aralık 2013 21:39

Taksim metro durağında turnikeden ücretsiz geçmek isteyen 20 yaşındaki Aykut Kelek, güvenlik görevlisinin metal dedektörü kafasına vurması sonucu ağır yaralandı. İlk müdahalesi metro istasyonununda yapılan, ardından hastaneye kaldırılan gencin yarasının ciddi olduğu belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Zeki Günal'ın haberine göre, Taksim Metro İstasyonu içinde saat 18.00 sıralarında Aykut Kelek ve kardeşi Yasin Kelek güvenlik görevlileri ile tartıştı. İddialara göre, güvenlik görevlilerinden, akbillerinde para kalmadığı için ücretsiz geçiş yapmak isteyen kardeşlere ret cevabı geldi.

Sözlü tartışma kavgaya döndü. Kavga sırasında güvenlik görevlilerinden biri elindeki el dedektörü ile Aykut Kelek'in başına vurdu. Kelek kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralının ilk müdahalesini yaptıktan sonra, ambulansla hasteneye sevk götürdü.

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