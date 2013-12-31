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Metroda 'akbil basmama' eylemi yapıldı

Taksim metrosuna ücretsiz binmek isteyen 20 yaşındaki Aykut Kelek'in özel güvenlik tarafından yaralanması üzerine, turnikeden atlama eylemi yapıldı

31 Aralık 2013 18:03

Taksim metrosunda, akbil basmayarak turnikeden atlayan 20 yaşındaki Aykut Kelek'in bir güvenlik görevlisi tarafından yaralanması üzerine, birçok yerde "akbil basmama eylemi" düzenlendi.

Twitter'da #AkbilBasmaTurnikedenAtla hashtag'iyle duyurulan eylem için Taksim metro durağına saat 15.00'e çağrı yapıldı. Taksim metrosundaki eylem için polis de hazırlık yaptı.

Sendika.org sitesinin haberine göre, Taksim Metro girişinde buluşan eylemciler turnikelerin önüne gelerek basın açıklaması yaptı. Yüzlerce İstanbullu “Akbil basma turnikeden atla” sloganlarıyla turnikelerden atladı. Sık sık “Hırsız var” sloganları atanlar eylemcilerden kimileri "Bilal bize akbil bassana" yazılı dövizler taşıdı.

Akbil basmama eylemi Taksim metrosu dışında da gerçekleştirildi. Ankara ve İzmir'de de ücretsiz ulaşım hakkını dile getiren eylemciler, turnikelerden atladı. Ankara’daki eyleme çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Metroda bulunanlar bazı vatandaşlar, alkışlarla eyleme destek verdiler. Polislere “Gidin hırsızları yakalayın” diyerek tepki gösteren kimi Ankaralı'nın, eyleme elinde boş ayakkabı kutusuyla geldiği bildirildi.

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